Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm chạm gần đỉnh 14 tháng

Báo cáo thị Trường trái phiếu Tháng 12/2024 do Công ty Chứng khoán MB (MBS) công bố cho thấy lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 2,97%/năm, tăng 21 điểm cơ bản so với cuối tháng 11, cho thấy áp lực tăng lãi suất đang hiện hữu trên thị trường.

Trong tháng 12, Kho bạc Nhà nước tiếp tục giảm giá trị chào bán trái phiếu Chính phủ tháng thứ hai liên tiếp, tuy nhiên tỷ lệ trúng thầu lại ghi nhận mức rất thấp. Trong số 34.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được chào bán, chỉ có 7.369 tỷ đồng được huy động, tương đương tỷ lệ trúng thầu chỉ 22%.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp “ấm” do nhóm bất động sản sôi động trở lại Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 12 đã tăng đột biến, đạt mức 68.700 tỷ đồng, tăng 88% so với tháng 11 và 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế cả năm 2024, Kho bạc Nhà nước đã phát hành thành công trên 330.375 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 83% kế hoạch năm và 46% kế hoạch quý 4/2024. Tuy nhiên, áp lực phát hành trái phiếu Chính phủ trong năm 2025 được dự báo sẽ rất lớn khi Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước huy động tới 50000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với thực hiện năm 2024, nhằm thúc đẩy đầu tư công và đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8%-10%.

Để đáp ứng mục tiêu này, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ ngay từ đầu năm và công bố kế hoạch huy động theo tháng thay vì theo quý như trước.

Điểm đáng chú ý, lợi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 12 ghi nhận mức tăng từ 0,07%/năm đến 0,14%/năm so với tháng trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt là 2,06%/năm và 2,77%/năm. Riêng, kỳ hạn 15 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu nào trong tháng.

Diễn biến trên thị trường thứ cấp cũng cho thấy xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, đường cong lợi suất đã có xu hướng nhích lên từ đầu tháng 11 và tăng tốc mạnh mẽ từ nửa đầu tháng 12. Đặc biệt, lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng 21 điểm cơ bản, lên mức 2,97%/năm vào cuối tháng 12. Và, lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tăng 13 điểm cơ bản, lên mức 1,99%/năm.

Việc lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh phần nào cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây cũng có thể là một tín hiệu cho thấy những lo ngại về lạm phát hoặc áp lực lên ngân sách nhà nước.

Trên thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp trong tháng 12 đạt 14.900 tỷ đồng, tăng 9,2% so với tháng 11. Trong đó, giao dịch mới lại chiếm 76% khối lượng, đạt khoảng 249.400 tỷ đồng với bình quân giao dịch 11.300 tỷ đồng/ngày, tăng 16,3% so với tháng trước. Giao dịch mua-bán lại bình quân giảm 8,5% so với tháng trước, với giá trị giao dịch đạt 3.600 tỷ đồng/ngày.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 2.468 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 12. Tính chung cả năm 2024, khối ngoại đã mua ròng hơn 2.653 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế./.