Long An: Tuyên án nhóm thiếu niên đánh hội đồng khiến học sinh tử vong

Các bị cáo trong vụ đánh tử vong một học sinh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 24/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tham gia đánh hội đồng khiến một học sinh Trường Trung học Cơ sở-Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Rành (thành phố Tân An, Long An) tử vong.

Theo đó, Hội đồng Xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Trung Kiên mức án 8 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Tiến và Tạ Hoàng Phúc cùng mức án 7 năm tù. Các bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Trường Thành cùng mức án 5 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Hải Đăng, Trần Lê Khoa, Lê Trần Duy Khang cùng mức án 4 năm tù và bị cáo Lê Hoàng Anh Tuấn mức án 2 năm tù về tội "Giết người."

Thời điểm phạm tội, các bị cáo có độ tuổi từ 15-18 tuổi. Theo Hội đồng xét xử, căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ yếu tố để xác định các bị cáo phạm tội giết người.

Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo trong độ tuổi chưa thành niên. Sau khi phạm tội cũng như tại phiên tòa, các bị cáo ăn năn, hối cải, gia đình các bị cáo nỗ lực khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ để áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 16/10/2022, Nguyễn Trần Trung Kiên có trao đổi qua nhắn tin với Dương Huỳnh Tấn, học sinh lớp 10 Trường Trung học Cơ sở-Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Rành thì được Tấn cho biết có mâu thuẫn với Nguyễn Bá Khang, học sinh khối 11 cùng trường.

Sau đó, Kiên nhờ Nguyễn Ngọc Huyền Trâm kết nối để nói chuyện với Khang và hẹn đánh nhau tại cổng sau Bệnh viện Sản-Nhi Long An trên địa bàn Phường 7, thành phố Tân An vào chiều ngày hôm sau.

Sau đó, Kiên rủ thêm Nguyễn Hải Đăng, Võ Nguyễn Hoàng Long, Tạ Hoàng Phúc, Lê Trần Duy Khang, Trần Lê Khoa, Nguyễn Trường Thành, Lê Hoành Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Tiến (cùng trú tại thành phố Tân An, Long An) đi cùng để đánh Nguyễn Bá Khang.

Đúng giờ hẹn, Khang cùng một người bạn ra cổng sau Bệnh viện Sản - Nhi Long An thì gặp nhóm của Kiên chờ sẵn. Tại đây, Kiên cùng Khoa, Thành, Long, Duy Khang, Phúc, Đăng và Tiến dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh Nguyễn Bá Khang gây chấn thương sọ não.

Nhóm của Kiên cũng đánh người bạn đi chung với Khang nhưng không gây thương tích. Sau khi gây án, nhóm lấy xe gắn máy rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Nguyễn Bá Khang dù được đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 18/10/2022 đã tử vong./.