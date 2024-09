(Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống, biến đổi chậm.

Cụ thể lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức báo động 1; sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống mức báo động 2; sông Cầu tiếp tục dao động ở mức đỉnh trên mức báo động 3; sông Thương tiếp tục dao động ở mức đỉnh trên mức báo động 3.

Lũ trên sông Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 3; sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3; sông Hoàng Long đang lên chậm trên mức báo động 3; sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm nhưng vẫn ở trên báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê, kè có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu ven sông thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Tình trạng ngập lụt cũng có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở một số khu vực vùng núi của 16 tỉnh Bắc Bộ: Mộc Châu, Phù Yên, Vân Hồ (Sơn La); Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình); Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Mường Khương,Văn Bàn, Bảo Yên, Sa Pa, thành phố Lào Cai (Lào Cai); Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái); Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang); Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang); Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo (Vĩnh Phúc); Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ); Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm, Na Rì (Bắc Kạn); Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, các thành phố Sông Công, Thái Nguyên (Thái Nguyên); Bảo Lạc, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Thạch An, Trùng Khánh (Cao Bằng); Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định (Lạng Sơn); Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Tiên Yên, các thành phố Cẩm Phả, Hạ Long, Móng Cái, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên, Yên Dũng, Yên Thế, thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên (Bắc Giang); Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành (Thanh Hóa); Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Tương Dương (Nghệ An)./.

