Lúa Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long được mùa, được giá

Nhờ bán được lúa với giá cao và năng suất đạt khá tốt nên nhiều nông dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thu được lợi nhuận cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân An Giang vui mừng vì vụ lúa Thu Đông trúng mùa, được giá. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua nhích nhẹ so với tuần trước. Nhiều địa phương bước vào cao điểm thu hoạch lúa Thu Đông với niềm vui được mùa, được giá chưa từng có.

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, giá các loại lúa như Đài Thơm 8 từ 9.200-9.300 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá từ 9.200-9.300 đồng/kg, đều tăng 200-300 đồng/kg; IR 50404 từ 8.800-9.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; OM 18 ở mức từ 9.100-9.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Một số loại vẫn giữ ổn định như: lúa Nhật từ 7.800-8.000 đồng/kg, OM 5451 từ 8.800-9.000 đồng/kg.

Với lúa nếp, nếp An Giang khô và nếp Long An khô đều dao động ở mức từ 9.400-9.800 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.000-16.500 đồng/kg; gạo Thơm Thái hạt dài từ 18.000-20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 18.000-19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg…

Hiện các địa phương đang bước vào giai đoạn thu hoạch nước rút với lúa Thu Đông 2023. Tại Cần Thơ, vụ Thu Đông năm nay, nông dân trên địa bàn chủ yếu sản xuất các loại lúa chất lượng cao và lúa thơm như: OM 5451, OM 18, OM 380, Ðài Thơm 8...

Nhờ bán được lúa với giá cao và năng suất đạt khá tốt nên nhiều nông dân thu được lợi nhuận cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhiều loại lúa tươi được nông dân bán với giá 7.300-8.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua.

An Giang đang bước vào cao điểm thu hoạch, thời tiết thuận lợi, năng suất cao, giá các loại lúa tươi bán tại ruộng tăng kỷ lục, cao hơn ít nhất từ 1.000-2.500 đồng/kg so cùng kỳ năm ngoái. Bà con rất phấn khởi vì chưa năm nào giá lúa cao như hiện nay. Niềm vui càng nhân đôi khi vụ Thu Đông vừa trúng mùa, vừa được giá.

Lúa Thu Đông ở Đồng Tháp thu hoạch gần dứt điểm, năng suất bình quân 60,4 tạ/ha. Giá lúa chất lượng cao được thương lái mua tại ruộng với giá 9.200 đồng/kg, có nơi bán với giá 9.400 đồng/kg, giá lúa cao hơn so cùng kỳ năm 2022 từ 2.500-3.000 đồng/kg. Sau khi trừ các chi phí, vụ lúa Thu Đông ở Đồng Tháp lãi hơn 30 triệu đồng/ha, tăng 15 triệu đồng/ha so cùng kỳ năm 2022.



Khi thị trường lúa gạo trong nước vẫn khởi sắc thì tại hầu hết các vựa lúa của châu Á trong tuần qua cũng đều có giá gạo tăng. Giá gạo đồ xuất khẩu của Ấn Độ đi lên do nhu cầu của thị trường đã có bước cải thiện song mức tăng giá đã bị hạn chế phần nào vì nguồn cung dồi dào từ vụ mùa mới.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức từ 493-503 USD/tấn trong tuần này, cao hơn so với mức từ 490-500 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Kakinada, bang Andhra Pradesh cho biết ngay cả khi phải trả mức thuế xuất khẩu 20%, gạo Ấn Độ vẫn rẻ hơn so với nguồn cung từ các nước khác.



Tháng trước, Ấn Độ đã gia hạn các hạn chế xuất khẩu gạo của nước này, với mức thuế 20% đối với gạo đồ sẽ có hiệu lực tới tháng 3/2024.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm của nước này được niêm yết ở mức từ 570-575 USD/tấn, tăng so với mức 562 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết nhu cầu mới liên tục từ các khách hàng châu Á đã hỗ trợ giá. Một thương nhân khác cho biết giá có thể tăng thêm do nhu cầu từ Indonesia, Malaysia, Philippines và Iraq.

Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Gạo Thái Lan đã nâng dự báo xuất khẩu gạo lên 8,5 triệu tấn trong năm nay, cao hơn so với ước tính 8 triệu tấn trước đó.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức từ 650-655 USD/tấn. Mức giá này không thay đổi so với một tuần trước và nguồn cung trong nước vẫn ở mức thấp.

Một thương nhân có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch trầm lắng do người mua ngần ngại đặt hàng vì giá cao./.