Lực lượng Công an phát huy vai trò tiên phong trong triển khai Nghị quyết 57

Nghị quyết 57-NQ/TW là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, định hình con đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, lực lượng Công an Nhân dân đã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, đột phá trong chuyển đổi số, góp phần cùng cả nước triển khai Nghị quyết.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định là có ý nghĩa chiến lược, định hình con đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, với tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng là Trưởng ban, quyết liệt triển khai Nghị quyết một cách toàn diện trên các nhóm công tác trọng tâm, trong đó chủ động nghiên cứu, trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 158-KL/TW về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06; phát triển ứng dụng VNeID với 48 tiện ích, thu hút trung bình 1,5 triệu lượt truy cập mỗi ngày; xây dựng 11 ứng dụng số, nền tảng số quốc gia, trong đó dự kiến đến ngày 19/8/2025 sẽ vận hành thí điểm 5 ứng dụng, nền tảng số; qua đó góp phần cắt giảm hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm hành chính công tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Bên cạnh đó, xây dựng, vận hành hiệu quả Trung tâm Dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng kiến tạo hạ tầng số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản trị đất nước theo hướng hiện đại.

“Lực lượng Công an Nhân dân tích cực tham mưu hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ 'điểm nghẽn', tạo nền tảng pháp lý cho thực hiện Nghị quyết 57,” người phát ngôn Bộ Công an cho biết. Trong đó, đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 nghị quyết, 3 nghị định, 1 quyết định...

Bên cạnh đó, triển khai nhiều dự án căn cơ, mang tầm chiến lược; đã đăng ký triển khai 146 nhiệm vụ để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong Công an Nhân dân...

“Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần mang lại nhiều tiện ích to lớn cho người dân, doanh nghiệp, xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội,” người phát ngôn Bộ Công an đánh giá.

Sự kết hợp giữa Nghị quyết 57 và Đề án 06 tạo nên bước chuyển đột phá

Với mục tiêu “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ,” thời gian qua, Đề án 06 đã và đang mang lại nhiều tiện ích như hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID, nhận diện sinh trắc học ở sân bay, chi trả an sinh xã hội qua VNeID, triển khai thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên toàn quốc...

Đồng thời làm thay đổi căn bản nền hành chính thủ công sang phục vụ ở môi trường điện tử hiện đại, người dân chỉ với điện thoại và mạng Internet cũng có thể thực hiện nhiều dịch vụ công như cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú; đăng ký khai sinh;...

Những kết quả quan trọng đó không chỉ là nỗ lực, sự quyết tâm đổi mới của lực lượng Công an Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, mà còn là dấu ấn sâu sắc cho tinh thần phục vụ nhân dân, đồng hành cùng sự tiến bộ của đất nước trong kỷ nguyên số.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Thư ký Tổ Công tác triển khai Đề án 06 đánh giá: Đề án 06 không chỉ là một đề án công nghệ mà còn được ví như “bệ phóng” chiến lược, giúp hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57 một cách hiệu quả và bền vững.

Nhiều công dân trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại nhà ga metro Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

“Sự kết hợp giữa Nghị quyết 57 và Đề án 06 tạo nên bước chuyển mình mang tính đột phá cho lực lượng Công an Nhân dân, giúp trở thành “điểm tựa số” cho đất nước và các bộ, ngành, địa phương trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia,” Đại tá Vũ Văn Tấn cho biết.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cùng với cấp căn cước công dân gắn chip, cũng như việc Bộ Công an vừa xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia không chỉ tạo thuận lợi cho công tác quản lý dân cư mà còn là bước đột phá trong cải cách hành chính.

Sự liên kết chặt chẽ giữa công nghệ số và đổi mới tổ chức tạo điều kiện để các bộ, ngành chủ động khai thác, tích hợp dữ liệu dân cư quốc gia từ Trung tâm Dữ liệu quốc gia, qua đó phát triển nhiều dịch vụ công số đa dạng và thiết thực.

Mạng lưới số quốc gia trở nên xuyên suốt, liên thông, giảm thiểu tối đa chi phí, tăng tốc độ phục vụ và nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, từ y tế, giáo dục, đến tài chính, thuế…

“Trái tim số” trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Một trong những trọng tâm của Đề án 06 là việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đây được xem là “trái tim số” trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, nơi kết nối, đồng bộ, phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ điều hành và cung ứng dịch vụ công.

Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm đánh giá, Trung tâm Dữ liệu quốc gia này sẽ là nền tảng vững chắc để các ngành triển khai chuyển đổi số sâu rộng, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết 57.

Không dừng lại ở vai trò lưu trữ dữ liệu, Trung tâm Dữ liệu quốc gia còn là “bộ não” phân tích dữ liệu đa chiều, cung cấp các công cụ và nền tảng công nghệ giúp chuyển đổi “thông tin thô” thành các báo cáo, phân tích chuyên sâu phục vụ công tác quản lý hành chính, bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ Công an - đơn vị nòng cốt trong việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đặc biệt, dữ liệu dân cư chuẩn hóa, đồng bộ và minh bạch từ Trung tâm được cung cấp rộng rãi cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương, phá bỏ rào cản về thông tin cục bộ vốn tồn tại lâu nay.

Nhờ đó, một mạng lưới số liên thông và chia sẻ dữ liệu hiệu quả được hình thành, giúp mọi khâu trong quản lý xã hội trở nên chặt chẽ, liền mạch và minh bạch hơn. Chính sự kết nối này đã tạo ra nền tảng vững chắc để các ngành như y tế, giáo dục, tài chính, thuế… có thể phát huy hiệu quả chuyển đổi số sâu rộng, mang lại tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

“Không chỉ góp phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 57, Trung tâm Dữ liệu quốc gia còn là biểu tượng cho sự phát triển đồng bộ giữa công nghệ và quản trị quốc gia,”Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh cho biết.

Bên cạnh việc cải thiện thủ tục hành chính, công tác phòng, chống tội phạm cũng ghi nhận bước tiến vượt bậc nhờ khai thác tối đa nguồn dữ liệu toàn diện.

Nhờ hệ thống dữ liệu đồng bộ và minh bạch, các đơn vị Công an dễ dàng phát hiện, truy vết và ngăn chặn nhanh chóng các hành vi vi phạm pháp luật với độ chính xác cao, tạo nên một thế trận an ninh chặt chẽ và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Dữ liệu dân cư trở thành “lá chắn thép” kiên cố bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự xã hội, góp phần tạo nên môi trường sống bình yên và phát triển bền vững cho đất nước.

Việc triển khai thành công Đề án 06 là tiền đề để xây dựng, phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong thời gian tới, mang lại giá trị to lớn cho nhiều mặt đời sống, kinh tế, xã hội như tạo văn minh xã hội, phát triển kinh tế số, phục vụ an ninh, quốc phòng, chính trị và hợp tác quốc tế về dữ liệu./.

