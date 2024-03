Lực lượng liên ngành tạm giữ hơn 37 tấn túi nhựa PP không rõ nguồn gốc

Lực lượng liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh túi nhựa PP tại tỉnh An Giang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường ngày 13/3 cho biết lực lượng liên ngành vừa phát hiện và tạm giữ một lượng lớn túi nhựa PP không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 11/3, Đội Quản lý Thị trường số 1 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh tại khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tại cơ sở trên, Đoàn kiểm tra phát hiện 37,5 tấn hàng hóa là bọc nhựa (túi nhựa PP) các loại, không nhãn hàng hóa, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Hộ kinh doanh chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa khoảng trên 1 tỷ đồng.

Theo đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật./.