Mẫu biểu trưng chính thức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3228/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt mẫu Biểu trưng (logo), bộ nhận diện để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt mẫu Biểu trưng (logo), bộ nhận diện phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam của tác giả Hồ Sỹ Khải (Đồng Tháp), để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026).

Về ý nghĩa, mẫu Biểu trưng (logo) được thiết kế sử dụng hình tượng chính là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu cử. Hình ảnh Bác Hồ được khắc họa bằng ngôn ngữ đồ họa với màu sắc đậm nhạt tương phản mạnh mẽ, đưa chúng ta đi ngược thời gian, trở về với những ngày tháng kháng chiến-kiến quốc, những năm tháng đầu tiên sau khi đất nước ta giành được độc lập với muôn vàn khó khăn.

Mẫu thiết kế phông nền trong bộ nhận diện Mẫu biểu trưng chính thức phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026). (Ảnh: TTXVN)

Với tinh thần đoàn kết, yêu nước nồng nàn, toàn thể nhân dân Việt Nam đã quyết tâm cùng với Chính phủ lâm thời bảo vệ thành quả cách mạng, sẵn sàng quyên góp, ủng hộ tài sản, sức người, cùng Chính phủ lâm thời diệt “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm,” ngày 06/01/1946 nhân dân cả nước đã đi bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, khẳng định nền độc lập, tự chủ.

Biểu trưng (logo) có gam màu đỏ làm chủ đạo là màu cờ Tổ quốc, với truyền thống yêu nước, nhiệt huyết cách mạng, tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng của dân tộc, là ý chí về khát vọng độc lập tự do và niềm tin sắt son với Đảng. Trên nền khối đỏ có ngôi sao màu vàng, tượng trưng cho Quốc kỳ Việt Nam, là ngọn đuốc sáng soi đường cho toàn dân tộc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nền Biểu trưng (logo) là con số 80 được tạo hình chuyển động, thể hiện ý nghĩa tròn 80 năm Quốc hội Việt Nam ra đời, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Mẫu thiết kế băng-rôn trong bộ nhận diện Mẫu biểu trưng chính thức phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946006/01/2026). (Ảnh: TTXVN)

80 năm đồng hành cùng sự phát triển đất nước, Quốc hội Việt Nam đã thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Để nhấn mạnh hơn nữa vai trò của Quốc hội Việt Nam, trên mẫu biểu trưng (logo) có hình ảnh tòa nhà Quốc hội phía sau hình ảnh Bác Hồ, tạo nên sự cân bằng, vững chắc và có chiều sâu cho toàn thể logo.

Hòm phiếu được đơn giản hóa thành mảng màu trắng làm nổi bật biểu tượng Quốc huy Việt Nam, được liên kết hài hòa gắn liền với tổng thể chung của logo, là nơi gửi gắm niềm tin, nguyện vọng của nhân dân về một nền hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc thông qua lá phiếu bầu cử.

Mẫu thiết kế phướn dọc trong bộ nhận diện Mẫu biểu trưng chính thức phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026). (Ảnh: TTXVN)

Dòng chữ “Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026)” là mốc thời gian quan trọng nêu bật ý nghĩa Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, là một sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, mốc son chói lọi đánh dấu sự khởi đầu của Quốc hội Việt Nam, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội, đồng thời thể hiện sự phát triển bền vững của Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Về kỹ thuật, toàn bộ hình ảnh logo được tạo bởi vector trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12, toàn bộ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu để màu trắng trên nền đỏ; Quốc huy sử dụng theo quy định của pháp luật; ngôi sao vàng trên biểu tượng lá cờ.

Mẫu thiết kế pin cài áo trong bộ nhận diện Mẫu biểu trưng chính thức phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026). (Ảnh: TTXVN)

Nội dung chữ logo và số 06/01/1946-06/01/2026 màu đỏ, font chữ UTM Swiss 721 Black Condensed trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng mẫu Biểu trưng (logo), bộ nhận diện này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất./.

