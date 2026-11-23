Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 1/11/2024 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Giảm nộp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân

Cụ thể, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP liên quan đến việc điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện theo hướng bổ sung trường hợp không yêu cầu phải nộp giấy tờ khi cơ quan có thẩm quyền khai thác được dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo quy định mới, hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện bao gồm:

Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân;

Sổ bảo hiểm xã hội;

Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ khác liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết nối, khai thác được thông tin, dữ liệu thay thế từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì không yêu cầu người lao động hoặc thân nhân người lao động nộp các loại giấy tờ trên.

Sửa đổi, bổ sung quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động

Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 18 về việc khai báo tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Cụ thể:

Khi nhận được tin báo tai nạn của người lao động hoặc thân nhân người lao động bị tai nạn đối với trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên, trong thời hạn 24 giờ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn phải báo với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động và cơ quan Công an cấp xã nơi xảy ra tai nạn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này."

Đồng thời, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu và điểm a khoản 4 Điều 18 về điều tra tai nạn như sau:

Sau khi nhận được thông tin khai báo xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để điều tra các vụ tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động, tai nạn lao động nhẹ theo quy định sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã phải thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Thành phần Đoàn điều tra bao gồm đại diện bộ phận phụ trách chuyên môn về nội vụ, lao động, y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và một số thành viên khác;".

Cùng với đó, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung điểm c.9 khoản 4 Điều 18 như sau:

"Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động, Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở gửi Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động tới: người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân người bị nạn; cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện."

Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ngoài ra, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo; khoản 2 Điều 21 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong chi trả chi phí điều tra, điều tra lại tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 30 quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện Nghị định số 143/2024/NĐ-CP theo hướng chuyển giao trách nhiệm từ cấp huyện sang cấp xã do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo

Cụ thể, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 20 về điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo như sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn và Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh đã điều tra vụ tai nạn lao động có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Đoàn điều tra lại tai nạn lao động cấp trung ương đối với tai nạn xảy ra cho người lao động;".

Trách nhiệm chi trả các chi phí điều tra, điều tra lại tai nạn lao động

Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 về chi phí điều tra, điều tra lại tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện như sau:

"Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, điều tra lại tai nạn lao động chịu trách nhiệm chi trả các chi phí bao gồm: dựng lại hiện trường; chụp, in, phóng ảnh hiện trường và nạn nhân; trưng cầu giám định kỹ thuật, giám định pháp y (khi cần thiết); khám nghiệm tử thi; in ấn các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động; phương tiện đi lại tại nơi xảy ra tai nạn lao động phục vụ quá trình điều tra tai nạn lao động; tổ chức cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động và các chi phí hợp lý liên quan đến điều tra tai nạn lao động của người lao động."

Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 30 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên địa bàn;

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên địa bàn. Thực hiện khai báo, thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này; thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo quy định của pháp luật;

Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện;

Báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

Cung cấp thông tin, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đối chiếu đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện;

Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/1/2027./.

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