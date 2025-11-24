Đồng Nai: Đề nghị kiểm tra hơn 2.000 doanh nghiệp cố tình chậm đóng bảo hiểm

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao các sở, ngành liên quan tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý đối với 2.063 doanh nghiệp cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Theo công văn số 10278/UBND-KGVX, về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thuế tỉnh Đồng Nai, Chi cục Hải quan khu vực XVIII, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trước tình trạng các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã đôn đốc các đơn vị đóng tiền hàng tháng đúng kỳ hạn, cung cấp số tiền phải đóng và số chậm đóng tiền phát sinh hàng tháng cho từng đơn vị.

Đơn vị chỉ đạo cán bộ chuyên quản thu bám sát các đơn vị được phân công phụ trách để nắm bắt tình hình hoạt động, đối chiếu số liệu, hướng dẫn trích nộp kịp thời; thực hiện gửi 19.727 lượt thông báo chậm đóng và lập biên bản làm việc đối với 1.333 đơn vị chậm đóng bảo hiểm, thực hiện thanh tra 52 đơn vị, phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra 15 đơn vị.

Đến ngày 1/11/2025 số doanh nghiệp vẫn còn chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 2.063 đơn vị, với tổng số tiền hơn 315 tỷ đồng.

Trong số đó, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội là 214,339 tỷ đồng; bảo hiểm y tế 14,342 tỷ đồng; bảo hiểm thất nghiệp 6,563 tỷ đồng; bảo hiểm tai nạn lao động 1,731 tỷ đồng; tiền lãi chậm đóng 78,353 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31/8/2025, ở tỉnh có 22.502 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 1 triệu người, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 970.000 người và số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 36.000 người./.

Quy định mới về việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và các trường hợp không bị coi là vi phạm.