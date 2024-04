Mỹ: Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ xuống mức thấp nhất trong hơn 11 năm

Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kết quả khảo sát được Liên đoàn Doanh nghiệp độc lập quốc gia (NFIB) công bố ngày 9/4, niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 11 năm vào tháng 3/2024, trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng.

NFIB cho biết chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ (SBOI) trong tháng 3/2024 đã giảm 0,9 điểm xuống còn 88,5, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012 và là tháng thứ 27 liên tiếp chỉ số này nằm dưới mức trung bình 50 năm là 98.

Kết quả khảo sát cho thấy 25% chủ sở hữu doanh nghiệp cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mình, do chi phí đầu vào và nhân công cao hơn, tăng 2% so với tháng 2/2024. Tỷ lệ doanh nghiệp tăng giá bán bình quân trong tháng 3/2024 cũng tăng 7% so với tháng trước đó.

Tình trạng này phù hợp với sự gia tăng giá tiêu dùng trong 2 tháng đầu năm 2024, trong đó giá tăng phổ biến ở các ngành tài chính, bán lẻ, xây dựng, bán buôn và vận tải.

Tỷ lệ doanh nghiệp tăng lương cũng tăng lên, mặc dù nhu cầu lao động đang hạ nhiệt. Tuần trước, NFIB đã báo cáo rằng kế hoạch tuyển dụng của các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ trong tháng 3/2024 là yếu nhất kể từ tháng 5/2020.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ trong ngành vận tải, xây dựng và dịch vụ đang gặp phải tình trạng thiếu lao động trầm trọng, cả có tay nghề và không có tay nghề.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến được công bố vào 10/4, sẽ tăng 0,3% trong tháng 3/2024 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới doanh nghiệp Mỹ lạc quan hơn về hướng đi của nền kinh tế 36% CEO tham gia khảo sát kỳ vọng điều kiện kinh tế Mỹ sẽ được cải thiện trong ngắn hạn, tăng đáng kể so với mức 19% đo lường được vào quý 4/2023.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu 2%, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay, song vẫn chưa chắc chắn về thời điểm./.