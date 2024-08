Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong năm do bệnh viêm não ngựa hiếm gặp

Virus viêm não ngựa phương Đông (EEE) hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong ở người do muỗi lây truyền. (Nguồn: CDC Mỹ)

Giới chức Cơ quan y tế và Dịch vụ nhân sinh bang New Hampshire của Mỹ ngày 28/8 thông báo bang này đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm virus viêm não ngựa phương Đông (EEE), hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong ở người do muỗi lây truyền.

Đây là ca nhiễm virus EEE đầu tiên ở người tại bang New Hampshire sau 10 năm và là ca bệnh thứ 5 trong mùa Hè này tại Mỹ.

Bệnh nhân là một người trưởng thành ở thị trấn Hampstead, phía Đông Nam New Hampshire, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus EEE, đã phải nhập viện với các triệu chứng viêm thần kinh trung ương nghiêm trọng, sau đó tử vong.

Trường hợp nhiễm virus EEE ở người tại bang New Hampshire được ghi nhận lần gần đây nhất là vào năm 2014. Khi đó, bang ghi nhận 3 ca nhiễm và 2 trong số đó đã tử vong.

Ngoài ca lây nhiễm ở người nói trên, virus EEE cũng đã được phát hiện ở 1 con ngựa và 7 mẫu máu muỗi tại New Hamsphire trong mùa Hè này.

Trong những tuần gần đây, giới chức Mỹ đã lên tiếng cảnh báo trước việc virus EEE tái xuất hiện, lây lan sang người, cùng các cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, cũng như yêu cầu cấp thiết áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Không chỉ ở New Hampshire, virus EEE cũng đã được phát hiện ở bang Massachusetts và Vermont của Mỹ.

Tại Massachusetts, trường hợp nhiễm virus EEE đầu tiên ở người được phát hiện trong năm nay là một người đàn ông, khoảng 80 tuổi, ở hạt Worcester. Virus EEE còn được tìm thấy trên 1 con ngựa và 60 mẫu máu muỗi.

Tuần trước, các quan chức y tế của bang thông báo ít nhất 10 cộng đồng ở các hạt Plymouth và Worcester, gần Boston, có nguy cơ cao lây lan virus EEE.

Chính quyền bang ngay lập tức đã yêu cầu người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đóng cửa các công viên công cộng và bắt đầu phun thuốc trên không và trên mặt đất để kiểm soát muỗi.

Tại bang Vermont, virus EEE cũng được phát hiện trên 47 mẫu máu muỗi tại các khu vực.

Người bệnh nhiễm virus EEE có thể biểu hiện các triệu chứng giống cúm như sốt, ớn lạnh, đau cơ và đau khớp, nôn mửa, tiêu chảy, co giật, thay đổi hành vi và buồn ngủ.

Virus này có thể gây ra các bệnh thần kinh nghiêm trọng như bệnh viêm não (encephalitis) và viêm mô tủy sống (viêm màng não - meningitis).

Chỉ có khoảng 4-5% số người nhiễm virus EEE phát triển thành bệnh viêm não, nhưng tỷ lệ tử vong của bệnh này là khoảng 30%.

Dù sống sót, nhưng người nhiễm virus EEE phải chịu những tác động suốt đời cả về thể chất hoặc tinh thần. Những người có nguy cơ cao là dưới 15 và trên 50 tuổi.

Hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đối với bệnh này./.

