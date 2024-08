Số trường hợp nhiễm virus Oropouche tại Cuba gia tăng đáng kể

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi phòng ngừa virus Oropouche ở La Habana (Nguồn: Getty)

Ngày 21/8, Bộ Y tế Cuba cảnh báo về tình trạng gia tăng đáng kể các trường hợp nhiễm virus Oropouche trên đảo quốc này, đồng thời cho biết tình hình dịch tễ học đang diễn biến phức tạp trong bối cảnh mầm bệnh này lưu hành đồng thời cùng các mầm bệnh khác như cúm và sốt xuất huyết.

Theo số liệu chính thức, Cuba phát hiện ca nhiễm virus Oropouche đầu tiên ngày 27/5 và đến đầu tháng 8 dịch bệnh này đã lan ra khắp 15 tỉnh trên cả nước, với hơn 400 ca bệnh.

Giám đốc quốc gia về Dịch tễ học của Bộ Y tế Cuba, Tiến sỹ Francisco Durán, cho biết tất cả các trường hợp nhiễm virus Oropouche tại Cuba đến nay đều tiến triển theo hướng thuận lợi, các triệu chứng bắt đầu giảm trong khoảng từ ngày thứ ba đến ngày thứ tư phát bệnh.

Theo ông Francisco Durán, biểu hiện lâm sàng của sốt Oropouche là sốt, nhức đầu, đau cơ và khớp, đôi khi có trường hợp nôn mửa và tiêu chảy… Tương tự như sốt xuất huyết, virus Oropouche cũng lây truyền qua vết đốt của muỗi.

Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Tiến sĩ Francisco Durán cho hay không có phương pháp điều trị cụ thể nào, chỉ có các biện pháp chung để giảm bớt triệu chứng của sốt Oropouche.

Virus Oropouche được phát hiện lần đầu tiên năm 1955 và được đặt tên theo một dòng sông ở Trinidad. Mặc dù đã gây ra những đợt bùng phát thường xuyên, trong thời gian ngắn nhưng dữ dội tại các khu vực nhiệt đới của Brazil, Peru và Panama, cũng như ở một số hòn đảo Caribe, đây là loại virus tương đối mới ở Cuba.

Từ ngày 25/6, Cuba đã kích hoạt hệ thống cảnh báo y tế do số ca sốt xuất huyết và mắc virus Oropouche gia tăng.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, khu vực Mỹ Latinh đã ghi nhận gần 8.000 trường hợp nhiễm virus Oropouche ở các quốc gia nêu trên, trong đó tập trung chủ yếu ở Brazil với 6.976 ca.

Theo PAHO, trường hợp tử vong do Oropouche là rất hiếm. Tuy nhiên, Bộ Y tế Brazil đã thông báo nước này vừa ghi nhận 2 ca tử vong do nhiễm virus Oropouche. Đây là những ca tử vong đầu tiên trên thế giới do virus nguy hiểm này.

Trước tình hình này, PAHO kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường biện pháp diệt côn trùng, giảm số lượng muỗi và các côn trùng truyền bệnh khác, đồng thời nâng cao kiến thức cho người dân về các biện pháp bảo vệ cá nhân.

PAHO cũng ban hành hướng dẫn hỗ trợ các quốc gia trong việc phát hiện và giám sát tình hình lây lan virus Oropouche đối với các trường hợp có thể lây nhiễm dọc, dị tật bẩm sinh và tử vong./.

Ca tử vong đầu tiên trên thế giới do virus Oropouche Bộ Y tế Brazil cho biết từ đầu năm đến nay đã ghi nhận tổng cộng 7.236 ca nhiễm virus Oropouche, trong đó đa số được báo cáo tại các bang Amazonas và Rondonia.