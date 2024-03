Nga phá tan âm mưu nổ súng vào một giáo đường Do Thái ở Moskva

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 7/3, truyền thông Nga đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đập tan kế hoạch tấn công nhằm vào một giáo đường Do Thái tại thủ đô Moskva và âm mưu này do một nhóm thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng lập ra.



Theo FSB, nhóm IS trên âm mưu nổ súng vào những người Do Thái cầu nguyện tại một giáo đường ở thủ đô Moskva. Trong quá trình bắt giữ, các sỹ quan Nga đã nổ súng và khống chế được những đối tượng vũ trang tìm cách kháng cự.

Cơ quan này cũng phát hiện và thu giữ vũ khí và các bộ phận để chế tạo thiết bị nổ tự chế.



FSB không nêu rõ đã tiêu diệt bao nhiêu đối tượng trong chiến dịch này. FSB cho biết các tay súng là thành viên của nhánh IS tại Afghanistan, song không nói rõ quốc tịch.



Đầu tháng 3 vừa qya, FSB thông báo đã tiêu diệt 6 tay súng nghi là IS tại CH Ingushetia có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Kể từ khi xung đột giữa Israel-Hamas bùng phát hồi tháng 10/2023, Nga cũng chứng kiến một số vụ căng thẳng giữa cộng đồng Hồi giáo và Do Thái tại nước này./.