Ngân hàng Nhà nước báo cáo Quốc hội về giá vàng, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Nguồn lực tài chính để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém nói chung còn nhiều bất cập. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, Quốc hội khóa XV (lĩnh vực ngân hàng). Trong đó, trọng tâm Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 5%-7%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đã trình Thủ tướng Chính phủ tờ trình số 28 ngày 20/3/2024 về báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 24. Trong đó, đề xuất 4 nhóm giải pháp và 2 nhóm kiến nghị nhằm thực hiện chức năng quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương triển khai tổng thể các giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, thao túng, trục lợi,... gây mất ổn định thị trường vàng.

Cụ thể, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổ chức đoàn thanh tra liên ngành về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng theo Quyết định 324 ngày 17/5/2024. Đến nay, việc thanh tra trực tiếp đã kết thúc và đang trong quá trình dự thảo báo cáo kết luận.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu bán vàng miếng trực tiếp để bổ sung nguồn cung vàng miếng SJC cho thị trường. Phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an và chính quyền các địa phương, để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo hiệu quả của các phương án can thiệp.

Với những giải pháp đồng bộ của Ngân hàng Nhà nước và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã được kiểm soát và duy trì với biên độ phù hợp.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 5%-7%. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Ngân hàng Nhà nước, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5%-7%. Thị trường vàng đã ổn định trở lại, góp phần hỗ trợ tích cực cho thị trường ngoại tệ, tỷ giá và điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đã giảm đáng kể, từ mức cao nhất lên tới gần 20 triệu đồng nay chỉ còn 3-4 triệu đồng.

Tăng cường giám sát ngân hàng

Cũng tại báo cáo này, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tập trung xây dựng, phê duyệt triển khai các đề án cơ cấu lại ngân hàng yếu kém đến năm 2025, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, đặc biệt không để phát sinh ngân hàng yếu kém mới.

Ngày 17/10, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng thương mại Xây dựng Việt Nam (CB) về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) về Ngân hàng Quân đội (MB) theo phương án được Chính phủ phê duyệt.

Còn lại một ngân hàng "0 đồng" là Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) cũng sẽ được chuyển giao bắt buộc theo lộ trình. Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục thực hiện kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank) và Ngân hàng Sài Gòn (SCB).

Trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước vừa được gửi đến Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước nêu khó khăn, vướng mắc trong công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Thứ nhất, việc tìm kiếm, đàm phán ngân hàng đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc (năng lực tài chính, quản trị, kinh nghiệm cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém) kéo dài, khó khăn do phụ thuộc lớn vào việc tự nguyện tham gia của các ngân hàng thương mại và cần thời gian để thuyết phục cổ đông, nhất là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nước ngoài.

Bên cạnh đó cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém nói chung và xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á nói riêng còn nhiều bất cập, vướng mắc; việc phối hợp, tham gia ý kiến của các bộ, ngành liên quan còn kéo dài do việc xử lý các ngân hàng yếu kém phức tạp, chưa có tiền lệ.

Ngoài ra, năng lực một số cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giám sát còn hạn chế trong điều kiện áp lực xử lý khối lượng công việc lớn, phức tạp, yêu cầu khẩn trương về tiến độ (vừa thực hiện công tác thanh tra, giám sát vừa thực hiện công tác cơ cấu lại ngân hàng yếu kém).

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tăng cường giám sát ngân hàng yếu kém. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, đưa nợ xấu toàn hệ thống (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) ở mức dưới 3%, bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp để xử lý cơ bản các tổ chức tín dụng yếu kém như: Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; tập trung triển khai chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc cơ cấu lại xử lý các ngân hàng yếu kém, bảo đảm ổn định tình hình hoạt động và hỗ trợ các ngân hàng này từng bước phục hồi.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu, sửa đổi, bổ sung văn bản liên quan để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Chỉ đạo các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc hoàn chỉnh phương án chuyển giao bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, trình Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tập trung xây dựng phê duyệt triển khai các đề án cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém đến năm 2025, xử lý cơ bản các ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém, đặc biệt không để phát sinh ngân hàng yếu kém mới./.