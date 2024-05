Ngành than nộp ngân sách gần 8.460 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Khoan thăm dò tại Công ty than Thống Nhất. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết nhờ những chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng tối đa nên các chỉ tiêu cơ bản của Tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch điều hành.

Điều này đã giúp Tập đoàn đạt doanh thu 4 tháng hơn 56.850 tỷ đồng, tăng 4 % so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, TKV cũng nộp ngân sách Nhà nước 8.460 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tháng Tư vừa qua, TKV đã sản xuất 3,63 triệu tấn than, tiêu thụ 5,05 triệu tấn; 119.500 tấn alumin và tiêu thụ 127.900 tấn. Đồng thời, Tập đoàn cũng sản xuất 8.800 tấn tinh quặng đồng, 2.690 tấn đồng tấm; 850 tấn kẽm thỏi; 13.800 tấn phôi thép.

Ngoài ra, TKV sản xuất và tiêu thụ 965 triệu kWh điện. Nhờ những kết quả trên đã giúp TKV đạt doanh thu tổng số của tháng Tư vừa qua đạt trên 16.500 tỷ đồng.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm nay, Tập đoàn sản xuất 13,72 triệu tấn than, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái; than thương phẩm đạt 17,87 triệu tấn, tăng 14%. Than tiêu thụ đạt 17,42 triệu tấn, tăng 10 % so với cùng kỳ năm trước đó; trong đó, cung cấp cho các hộ điện 15,32 triệu tấn, tăng 13%.

Đồng thời, TKV đã sản xuất 3,42 tỷ kWh điện, tăng 12 % so cùng kỳ. Tiền lương bình quân đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 6 % kế hoạch; trong đó, sản xuất than đạt 17,9 triệu đồng/người/tháng.

Theo lãnh đạo TKV, Tập đoàn đặt mục tiêu tháng Năm này sẽ sản xuất 3,3 triệu tấn than; nhập khẩu 1 triệu tấn than và tiêu thụ 5,25 triệu tấn. Riêng than cung cấp cho các hộ điện 4,71 triệu tấn. Tập đoàn cũng dự kiến sản xuất 130.000 tấn alumin, 9.450 tấn tinh quặng đồng, 2.400 tấn đồng tấm, 850 tấn kẽm thỏi và 1.007 triệu kWh điện...

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Tập đoàn tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cùng đó, triển khai kế hoạch cung cấp than cho điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công Thương; tập trung công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đảm bảo đủ điện cho khai thác, đổ thải…

Ngoài ra, TKV cũng tăng cường kiểm tra an toàn, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ; tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh các bãi thải, khai trường, xây dựng và duy trì các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho than tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư và các tuyến đường chuyên dụng./.

