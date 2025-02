Nghệ An: 4 Phó trưởng công an huyện tình nguyện về làm Trưởng công an cấp xã

Ngày 12/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với các đồng chí lãnh đạo phòng, Công an cấp huyện xung phong nghỉ trước tuổi và đảm nhận chức vụ chỉ huy Công an xã để tạo điều kiện thuận lợi trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới.

4 đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện và 9 đồng chí Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an huyện xin nghỉ hưu trước tuổi; 4 đồng chí là Phó Trưởng Công an huyện xung phong đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng công an các xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng và cảm ơn 13 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện đã xung phong, tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân. Đồng thời, biểu dương 4 đồng chí Phó Trưởng Công an huyện đã xung phong, tình nguyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy Công an xã, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cũng như xây dựng đề án nhân sự Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh nhấn mạnh, 13 đồng chí đều được đào tạo cơ bản, sớm trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo, chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, đã cùng tập thể đơn vị đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Riêng 4 đồng chí là Phó trưởng công an các huyện Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn (2 đồng chí) xung phong về làm Trưởng công an cấp xã đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại địa bàn miền núi biên giới, luôn cố gắng, nỗ lực trong công tác để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tính đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã có 18 đồng chí gồm: 9 đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện và 9 đồng chí Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an huyện xung phong, tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi./.

