Nghệ An: Countdown - Chào Năm Mới 2024 quy tụ dàn sao và các cầu thủ U13

Chương trình Countdown - Chào Năm Mới 2024 “Hào khí sông Lam” của Nghệ An sẽ diễn ra từ 21h15 đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

(Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón Năm Mới 2024, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức chương trình Countdown - Chào Năm Mới 2024 “Hào khí sông Lam” diễn ra từ 21h15 đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

Chương trình nghệ thuật “Hào khí Sông Lam” gồm 2 chương: Chương 1 “Bức tranh xứ Nghệ” với màn trình diễn của các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, các nhóm hoạt động nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sự xuất hiện của các cầu thủ đội tuyển U13 Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Hoàng, Phan Như Thuật, Phạm Văn Quyến sẽ cho thấy một bức tranh văn hóa-thể thao đầy màu sắc trong năm 2023.

Chương 2 “Hào khí Sông Lam” là màn trình diễn công nghệ ánh sáng hiện đại kết hợp âm nhạc và múa tương tác của các vũ đoàn, nhóm nhảy cùng các ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí cả nước và xứ Nghệ như: Ca sỹ Layla (Á quân The Voice 2019), ca sỹ Đông Hùng (Top 3 Việt Nam IDOL 2013), ca sỹ Phi Hùng (Thành phố Hồ Chí Minh), các ca sỹ Trang Nhung, Quỳnh Trang, DJ Đăng Lai, Rapper Tadew, nhóm mẫu nhí Mymy Dance, nhóm nhảy Virus Dance, Lavender, vũ đoàn Sen Việt…

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An cho biết Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời khắc đón chào Năm Mới 2024.

Chương trình mong muốn mở ra một Năm Mới đầy khí thế, mạnh mẽ trong mỗi người dân. Với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, hoành tráng, màn hình led lớn phục vụ lễ đếm ngược vào khoảnh khắc chào Năm Mới… hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm nhạc ấn tượng, đầy màu sắc, vui tươi trong thời khắc chào đón Năm Mới 2024.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng ban hành Kế hoạch số 862/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn tiết kiệm; tổ chức trang trí cổng chào, treo cờ, trang trí ở các đường làng, ngõ xóm, khu phố; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình và thực hiện tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí với quy mô phù hợp đảm bảo an toàn và hiệu quả; kiểm tra, tháo dỡ các panô, băng rôn, cụm cổ động, bảng quảng cáo đã cũ, rách nát gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh...

Các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ "Chào Năm Mới 2024” với quy mô, hình thức phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương.

Nhân dịp này nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như "Đêm hội sắc Xuân miền Tây năm 2024", tổ chức tại huyện Tương Dương; Ngày Thơ Việt Nam; Hội Báo Xuân Nghệ An năm 2024; các hoạt động trang trí, tuyên truyền, tổ chức không gian Tết truyền thống, trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân tại các Bảo tàng, Thư viện, Quảng trường Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Khu Di tích Kim Liên và các khu di tích, khu vực trung tâm ở các địa phương để phục vụ nhân dân; Chương trình Đêm hội Giao thừa vào 20h30-24h00 ngày 9/2/2024 tại Quảng trường Hồ Chí Minh; các hoạt động vui chơi giải trí, thương mại, chợ hoa, trưng bày Tết và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian, chiếu phim, du lịch, lễ hội... tại các địa phương./.



