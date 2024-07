Nghệ An: Nước sông Nậm Huống bất ngờ đổi màu, cá chết hàng loạt

Nước sông Nậm Huống tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An chuyển màu đục vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Liên tiếp những ngày gần đây, nước sông Nậm Huống, chảy qua địa bàn các xã Châu Thành, Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bất ngờ chuyển sang màu vàng đục, kéo theo hiện tượng cá chết hàng loạt dọc hai bờ sông.

Sự việc không chỉ khiến hàng ngàn hộ dân sống dọc theo con sông rất lo lắng mà các hộ dân sử dụng nước sạch lấy từ nguồn nước sông Nậm Huống cũng bất an.

Người dân lo lắng

Sông Nậm Huống bắt nguồn từ suối Mai và suối Bắc thuộc xã Châu Thành. Những ngày qua, nước sông Nậm Huống bất ngờ đục ngầu, sau đó kết tủa màu vàng đục kèm theo hiện tượng cá chết hàng loạt kéo dài từ xã Châu Thành đến xã Châu Cường.

Ông Lương Văn Huế, xóm Pắc Cải, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp cho biết nguồn nước sông Nậm Huống chảy qua địa bàn lâu nay rất trong xanh, người dân thường giặt giũ, tắm rửa. Thế nhưng, cách đây 4 hôm (ngày 1/7), nước sông bỗng nhiên đục ngầu, cá trên sông chết rất nhiều, dạt vào 2 bên bờ khiến người dân rất lo lắng. Người dân không dám sử dụng nước sông để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Còn theo ông Hà Đăng Ninh, xóm Chăm Hiêng, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, nếu quan sát kỹ bên dưới đáy sông sẽ thấy có kết tủa màu vàng đục. Đây là lần đầu tiên sông Nậm Huống xuất hiện hiện tượng này.

Người dân không dám sử dụng nguồn nước này nhưng trâu bò chăn nuôi theo kiểu thả rong, thường xuyên uống nước trên sông. Bà con mong chính quyền địa phương sớm xác định mức độ ô nhiễm và tìm ra nguyên nhân của hiện tượng trên để người dân yên tâm.

Ông Lương Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp cho biết sau khi nhận được thông tin về việc nước trên sông Nậm Huống đổi màu và cá chết dọc khe sông, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập đoàn kiểm tra và xác minh.

Theo xác minh, nước trên khe khá trong nhưng bên dưới có hiện tượng kết tủa màu vàng đục. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân xã báo cáo sự việc lên Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp.

Đến ngày 2/7, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành kiểm tra dọc theo khe từ sông Nậm Huống ngược lên suối Bắc.

“Khu vực thượng nguồn suối Bắc hiện có 2 đơn vị có giấy phép khai thác quặng thiếc là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Kim loại màu Nghệ An. Trước đó, ngày 30/1/2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An có thông báo tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn Công ty Cổ phần Khoáng sản và Kim loại màu Nghệ An mới được cấp phép hoạt động vài tháng. Quá trình xác minh, đoàn kiểm tra đi theo nguồn nước thì phát hiện điểm cuối là khu vực mỏ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến nước đổi màu và cá chết vẫn chưa xác định được. Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục đề nghị các cơ quan cấp trên khẩn trương điều tra, sớm xác định được nguyên nhân, để người dân yên tâm," ông Hải thông tin thêm.

Khuyến cáo không sử dụng nước sông Nậm Huống

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguồn nước sông Nậm Huống cũng chính là nguồn nước đầu vào để Trạm cấp nước Quỳ Hợp, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An cấp cho gần 2.000 hộ dân trong khu vực. Những ngày qua, việc cấp nước được thực hiện bình thường.

Theo bà Lê Thị Thu, Trưởng Trạm cấp nước Quỳ Hợp-Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, ngay sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện, đơn vị đã báo cáo với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An. Đại diện công ty cho biết ngày 12/7 sẽ cử người lên kiểm tra. Hiện, đơn vị chỉ đo được các chỉ số về độ đục, clo, còn muốn làm xét nghiệm nhiều chỉ số khác thì phải đợi đoàn của công ty.

Một đoạn của suối Bắc trước khi đổ ra sông Nậm Huống đổi màu, kết tủa vàng đục chưa rõ nguyên nhân. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Ông Lê Sỹ Hào, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Hợp, cho biết ngay sau khi có thông tin về hiện tượng cá chết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường. Hiện nay, cơ quan công an đang tiến hành điều tra.

Trung tâm Quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã lấy mẫu nước tại các khu vực để phân tích, làm rõ nguyên nhân, từ đó xử lý vụ việc theo quy định.

Trong khi đợi kết quả, huyện khuyến cáo người dân tuyệt đối không lấy cá dưới sông ăn, không sử dụng nguồn nước sông Nậm Huống vào sinh hoạt, sản xuất. Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Trạm cấp nước tiến hành quan trắc lại nguồn nước đầu vào đảm bảo các chỉ số./.

