Nghiên cứu mới về tác hại của chất chống cháy

Chất chống cháy được sử dụng trong hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua có thể làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư.

Chất chống cháy. (Ảnh: Reuters)

Chất chống cháy được sử dụng trong hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua có thể làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư.



Đây là kết quả Khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia công bố trên tạp chí JAMA Network Open ngày 1/4, trong đó phân tích nồng độ các hợp chất hóa học polybrominated diphenyl ethers (PBDE) trong máu của 1.100 người từ năm 2003 đến năm 2004.



Các nhà nghiên cứu đã so sánh nồng độ PBDE với giấy chứng tử trong khoảng thời gian từ 15 đến 17 năm sau và kết luận những người có nồng độ PBDE trong máu cao nhất có nguy cơ tử vong do ung thư tăng khoảng 300% so với những người có nồng độ thấp nhất.



Mặc dù nghiên cứu tìm thấy mối liên quan đáng kể giữa PBDE và tử vong do tất cả các loại ung thư, nhưng các nhà nghiên cứu không thể xác định các loại ung thư cụ thể từ dữ liệu có sẵn.



Tiến sỹ Leonardo Trasande, Giáo sư nhi khoa và sức khỏe cộng đồng tại NYU Langone Health ở thành phố New York cho biết các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra mối liên quan giữa các chất chống cháy thuộc các loại khác nhau và nguy cơ mắc bệnh ung thư, nhưng việc tìm ra mối liên hệ với tỷ lệ tử vong do ung thư là bước tiến của khoa học.



Thông qua nghiên cứu này, các nhà khoa học kêu gọi nghiên cứu thêm về tác động của PBDE đối với sức khỏe con người và cần áp dụng quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng các hóa chất này trong các sản phẩm tiêu dùng khi PBDE xâm nhập và tồn tại lâu dài trong cơ thể người, gây nhiều tác hại khôn lường/.

Nguy cơ tử vong cao ở bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý tiểu đường Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Aberdeen (Scotland của Anh), những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong cao gấp đôi khi mắc COVID-19 so với những người không có bệnh lý nền này.