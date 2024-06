“Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” của những người lính thời bình

Giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tối 12/6, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu điển hình tiêu biểu “Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.”

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình gồm ba phần giao lưu chính. Phần một có chủ đề “Chinh phục,” giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Phần hai: “Say mê,” giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sản xuất.

Chủ đề chính của phần ba là “Kết nối trái tim” giao lưu với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, làm nhiệm vụ quốc tế.

Từ năm 2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đây là Nghị quyết quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với thời lượng 90 phút, chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu điển hình tiêu biểu “Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” là sự kết hợp từ những câu chuyện chân thực của nhân vật giao lưu, trong đó có những câu chuyện lần đầu được giới thiệu, cùng các phóng sự linh kiện với nhiều chi tiết mới, hấp dẫn, tạo cảm xúc cho khán giả, xen lẫn nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc, kết hợp lời dẫn chương trình; qua đó giúp khán giả hiểu rõ hơn về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; góp phần lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong toàn quân.

Xuyên suốt chương trình là thông điệp-phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được kết tinh từ truyền thống yêu nước của dân tộc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự tin tưởng, giúp đỡ của nhân dân, cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhằm góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu đến dự. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Qua giao lưu, khán giả có thể cùng chia sẻ, đồng cảm với câu chuyện của những nhân vật điển hình, tiêu biểu tham gia chương trình – những người lính trong thời bình, như: Người lính phi công làm chủ máy bay hiện đại để bảo vệ bầu trời Tổ quốc - Thiếu tá Lê Văn Tùng, phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng, Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân; người lính Hải quân kiên trung nơi đầu sóng - Thượng úy Hồ Văn Việt, Chính trị viên Nhà giàn DK1/18, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2, Quân chủng Hải quân.

Bên cạnh đó là những cán bộ, chiến sỹ luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sản xuất; thông tin tuyên truyền; làm tốt công tác dân vận và tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế, như Đại úy Vũ Thành Liêm, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3; Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên an ninh mạng của Trung tâm Dịch vụ An toàn thông tin, Công ty An ninh mạng Viettel (VCS); Trung tá Lê Đình Hậu, giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1; Thượng úy Long Thế Vinh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng; Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nguyên Đội trưởng Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.../.

