Người biểu tình Ba Lan phong tỏa 6 cửa khẩu biên giới với Ukraine

Thủ tướng Tusk khẳng định nếu chính phủ do ông lãnh đạo không thể điều hành được do Tổng thống Andrzej Duda can thiệp và nếu được yêu cầu tổ chức bầu cử sớm, ông sẽ sẵn sàng thực hiện.