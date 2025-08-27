Người dân đốt vàng mã làm cháy phụ kiện trang trí cầu ở hồ Xuân Hương

Chiều 27/8, nhiều người dân địa phương và du khách chứng kiến một trong những cây cầu chữ Y, bắc ra giữa hồ Xuân Hương, trên khu vực đường Trần Quốc Toản, đoạn gần Sân golf Đồi Cù (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có cháy, bốc khói nghi ngút.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng phường Xuân Hương-Đà Lạt đến hiện trường dập lửa và làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường cho biết nguyên nhân vụ cháy được xác định do người dân đã đem vàng mã sau khi thờ cúng ra đây hóa vàng. Lửa từ vàng mã lan ra, cháy các phụ kiện trang trí bằng nhựa ở lan can và mặt cầu gây cháy.

Hình ảnh đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy lửa bùng phát, bốc cháy dữ dội trên cầu chữ Y. Tại hiện trường, các hạng mục bằng nhựa trang trí ở lan can và mặt cầu bị lửa thiêu rụi.

Hồ Xuân Hương là danh thắng quốc gia, nằm ở trung tâm Đà Lạt. Quanh bờ hồ Xuân Hương, chính quyền thành phố Đà Lạt trước đây đã xây dựng nhiều cầu chữ Y bằng bê tông, cốt thép, hướng ra lòng hồ để người dân, du khách đi ra vui chơi, ngắm cảnh.

Vừa qua, cơ quan chức năng tổ chức lắp đặt hệ thống điện, sử dụng loại vật liệu bằng nhựa để trang trí các cây cầu trên, tạo thêm điểm nhấn cho khu vực được coi là trái tim của Đà Lạt…/.

