Đà Lạt cấm xe ngựa hoạt động quanh khu vực hồ Xuân Hương

Sáng 26/2, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố vừa giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp Công an thành phố cắm biển cấm xe ngựa hoạt động quanh hồ Xuân Hương từ ngày 25/2.

Cụ thể tại văn bản số 1092/UBND-LN ngày 21/2/2025, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt có ý kiến “Thống nhất ngừng hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ngựa để chở khách tham quan, du lịch xung quanh hồ Xuân Hương. Việc ngừng hoạt động thực hiện theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thời gian bắt đầu từ ngày 25/2/2025 theo đề xuất của Phòng Kinh tế. Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt lắp đặt bảng cấm hoạt động xe ngựa xung quanh hồ Xuân Hương bắt đầu từ ngày 25/2/2025...”

Trước đó, Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt chủ trì cuộc họp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa-Thông tin và đại diện Ủy ban Nhân dân các Phường 1, 8 và 10 của thành phố.

Nội dung cuộc họp liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ngựa kéo tại hồ Xuân Hương không đúng quy định của pháp luật vì không đăng ký kinh doanh, không niêm yết giá, không hạch toán thu-chi...

Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi tham gia giao thông; trên xe chở nhiều người nhưng chưa có giải pháp cảnh báo an toàn giao thông khi tham gia giao thông ảnh hưởng đến phương tiện khác.

Theo ông Nguyễn Đức Cứ, thời gian qua, hoạt động vận chuyển du khách bằng xe ngựa xung quanh hồ Xuân Hương gây ô nhiễm môi trường, phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Người dân thường xuyên khiếu nại việc ô nhiễm môi trường liên quan đến bến đỗ tại đường Cách mạng Tháng Tám. Do đó, việc chấm dứt hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ngựa tại hồ Xuân Hương là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, quanh hồ Xuân Hương có khoảng 30 xe ngựa hoạt động tự phát, ông Nguyễn Viết Đông (trú tại đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt) là người đại diện chung cho 30 xe ngựa.

Các chủ ngựa thu tiền theo thỏa thuận với hành khách, giá thu từ 80.000-100.000 đồng/người. Giá vận chuyển không được niêm yết, không hạch toán thu-chi, không đăng ký kinh doanh, không đóng thuế cho cơ quan nhà nước...

Có 2 hướng tuyến hoạt động, một hướng từ bãi đỗ Cách mạng Tháng Tám đến bùng binh Nhà Văn hóa Lao động và ngược lại; hướng thứ 2 từ bãi đỗ Cách mạng Tháng Tám đến đầu đường Đinh Thiên Hoàng, Trần Quốc Toản (bến du thuyền đạp vịt) và ngược lại.

Sau khi ban hành văn bản trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định hiện hành tham mưu Ủy ban Nhân dân về vị trí bến bãi, hướng tuyến hoạt động của dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe ngựa tại khu vực quanh hồ Tuyền Lâm, thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu đưa vào quy hoạch, xây dựng bến bãi, hướng tuyến hoạt động theo quy hoạch để có cơ sở quản lý hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Tài chính-Kế hoạch nghiên cứu, hướng dẫn loại hình hoạt động theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác để quản lý đúng quy định của pháp luật khi chuyển địa điểm hoạt động.

Ủy ban Nhân dân Phường 8 thông báo đến chủ xe ngựa, tổ tự quản về việc ngừng hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ngựa để chở khách tham quan, du lịch xung quanh hồ Xuân Hương bắt đầu từ ngày 25/2/2025; tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp hoạt động trái quy định...

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có văn bản cấm một số dịch vụ du lịch truyền thống, mang tính đặc trưng của phố núi ngàn hoa này.

Cụ thể, tháng 4/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản cấm hoạt động dịch vụ vận tải hành khách trên du thuyền tham quan thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Tháng 11/2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt có văn bản ngừng hoạt động dịch vụ xe đạp nước (còn gọi là đạp vịt) trên hồ Xuân Hương.

Tháng 2/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản ngừng thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách tham quan thành phố Đà Lạt bằng xe điện...

Một số dịch vụ khác như, chụp ảnh cùng chó cảnh trên Quảng trường Lâm Viên, buôn bán hàng rong tự phát quanh hồ Xuân Hương cũng bị cấm hoạt động.../.

