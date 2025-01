Người dân xứ Thanh nô nức đi chùa cầu an sau thời khắc Giao thừa

Đi lễ chùa xin lộc đầu năm từ lâu đã trở thành một nét văn hoá truyền thống tốt đẹp và không thể thiếu trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân Việt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ngay khoảnh khắc giao thừa chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, rất nhiều người dân thành phố Thanh Hoá đã đến các khu vực đền chùa để cầu phúc, cầu may, cầu an cho bản thân và gia đình.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, trong đêm và rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiệt độ tại đây dao động từ 10-12 độ C. Mặc dù trời rét đậm tuy nhiên dòng người vẫn nô nức đổ về chùa Thanh Hà (phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá) có rất nhiều người đến các chùa, đền để lễ bái và cầu mong cho một năm mới bình an và sung túc.

Không phân biệt độ tuổi, già trẻ, gái trai ai nấy tay cầm đồ lễ, hương hoa đã nô nức đến chùa để cùng nhau khấn vái, cầu bình an. Về nơi cửa Phật và đứng trong không gian thanh tịnh, mùi khói nhang và ánh đèn hoa, mọi người đều cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn.

Bên cạnh việc đến chùa, đền cầu bình an, nhiều người dân tại đây cũng có thói quen mua những gói muối nhỏ hoặc cành lộc bởi quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” để rước may mắn, tài lộc và ấm no cho cả năm sung túc.

Người Việt Nam đầu năm đến chùa với nhiều mục đích khác nhau, người thì cầu may mắn, tài lộc, người thì cầu sức khỏa, bình an, cầu duyên hay đến chùa chỉ để tìm giây phút an yên. Mọi người đều mang theo tấm lòng thành kính, thể hiện đức tin, sự bình an trong tâm hồn, cùng mong muốn những điều tốt đẹp trong năm mới./.

