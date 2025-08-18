Thế giới
Nguy cơ khủng hoảng tài chính từ giấc mơ “thủ phủ tiền mã hoá” của Mỹ

Trong khi Washington muốn biến nước Mỹ thành thủ phủ crypto, các chuyên gia lo ngại luật mới sẽ tạo động lực đầu cơ rủi ro, tiềm ẩn làn sóng sụp đổ dây chuyền.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nguy cơ khủng hoảng tài chính từ giấc mơ “thủ phủ tiền mã hoá” của Mỹ.

Cuộc chiến với Iran giáng đòn mạnh vào kinh tế Israel.

Trung Quốc cảnh báo các công ty nước ngoài không tích trữ đất hiếm.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

