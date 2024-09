Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 14/9, Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vượt qua 28 cô gái khác, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã xuất sắc giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024.

Tân Hoa hậu sinh năm 1996, quê ở Nam Định. Cô cao 1m76, số đo ba vòng là 86 – 60 – 94 cm.

Trước đó, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Sau khi đăng quang, người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn.

Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Ở phần thi ứng xử dành riêng cho top 3, ba cô gái cùng trả lời một câu hỏi chung: "Các cuộc thi hoa hậu thực chất chỉ để giải trí. Cô gái đăng quang không thể đại diện cho phụ nữ của cả một đất nước. Bạn đồng ý hay phản đối?"

Khi nhận được câu hỏi, Kỳ Duyên cho rằng vẻ đẹp của một cô gái không thể đại diện cho phụ nữ của cả một đất nước nhưng câu chuyện của cô ấy có thể truyền cảm hứng đến mọi người.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong giây phút đăng quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Cô cho biết, 10 năm qua, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thiện để có thể đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Người đẹp luôn mong muốn theo đuổi lý tưởng của bản thân, lấy đó làm tiền đề góp phần cho sự phát triển của đất nước.

Khi đăng quang, tân Miss Universe Vietnam 2024 nhận được vương miện giá trị 24 triệu đồng cùng 2 tỷ đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, cô sẽ là người thực hiện "sứ mệnh triệu USD," đó là xây mới 10 trường học trên cả nước.

Ngoài giải thưởng danh giá, tân Hoa hậu sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2024 được tổ chức tại Mexico dự kiến vào tháng 11 tới.

Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 của cuộc thi lần lượt được trao cho Nguyễn Quỳnh Anh (đến từ Hà Nội) và Vũ Thúy Quỳnh (đến từ Điện Biên).

Trước khi công bố tân Hoa hậu và 2 Á hậu, ban tổ chức đã thông báo các giải phụ. Cụ thể, giải Người đẹp Ảnh (Đoàn Tường Linh), giải Người đẹp Tài năng (Phí Phương Anh), giải Người đẹp Ứng xử (Đoàn Thị Thu Hà), giải Thí sinh có dự án cộng đồng hiệu quả nhất (Đỗ Thu Hà và Vũ Thúy Quỳnh), giải Người đẹp diễn dạ hội xuất sắc nhất (Paris Bảo Nhi), giải Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc xuất sắc nhất (Vũ Thúy Quỳnh), giải Người đẹp diễn áo tắm xuất sắc nhất – (Quách Tapiau Maily).

Tại chương trình, các thí sinh và toàn bộ khán giả đã dành 1 phút tưởng niệm nạn nhân bão lũ miền Bắc và chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu trợ./.

