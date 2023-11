Nhà văn Paul Lynch đoạt giải Booker với cuốn tiểu thuyết "Prophet Song"

18/10/2022 11:59

Tác phẩm đoạt giải "The Seven Moons of Maali Almeida" (Bảy tháng của Maali Almeida) được Ban giám khảo giải Booker 2022 ca ngợi về tầm vóc và sự táo bạo trong phong cách tường thuật của cuốn sách.