Lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm về người Công an Cách mạng

Bộ Công an chủ trì tổ chức Lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nội dung cuốn sách được thể hiện trong 766 trang, gồm Lời giới thiệu và 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của các tác giả cùng với 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở Công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Tô Lâm trong vận dụng sáng tạo, phát triển, bảo vệ Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, đối ngoại, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế./.