Nhiều phim nước ngoài đáng chú ý sắp ra rạp sau mùa phim Việt dịp Tết

Sao gốc Á Kế Huy Quan trong phim hành động sắp chiếu "Yêu là đau." (Ảnh từ phim)

Sau mùa Tết với loạt phim Việt “phủ sóng,” phòng vé dự kiến được bổ sung khoảng 17 tác phẩm nước ngoài mới. Trong quý 1 (tháng Một đến tháng Ba) sẽ có loạt phim quốc tế đáng chú ý ở nhiều thể loại, cùng một số gương mặt đạo diễn, diễn viên đáng chú ý và mức điểm cao trên các trang đánh giá.

Yêu là đau (Love hurts) - 7/2

Khởi động tháng Hai sau mùa Tết là tác phẩm pha trộn giữa hài, tình cảm và hành động “Yêu là đau” (Love Hurts) Phim do hãng 87North Productions sản xuất, được định hướng để làm theo phong cách John Wick gồm có câu chuyện đơn giản nhưng hiệu quả, những pha đối đầu sử dụng cả súng và võ thuật, hình ảnh và kỹ xảo được đầu tư bắt mắt.

Nam chính Kế Huy Quan với giải Oscar hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (2023). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phim, sao gốc Á Kế Huy Quan vào vai chính Marvin, một nhân viên bất động sản vốn là sát thủ chuyên nghiệp đã rửa tay gác kiếm. Một ngày đồng nghiệp cũ của anh bất ngờ được báo tin em trai đang săn lùng mình, từ đó buộc phải tái xuất.

Phim gây chú ý với khán giả Việt một phần bởi Kế Huy Quan là người gốc Hoa từng được sinh ra tại Việt Nam. Sau khi cùng gia đình định cư tại Mỹ, anh tới Hollywood và trở thành sao nhí trong thập niên 1980, đáng chú ý anh từng đóng chung với tài tử Harrison Ford. Sau thời gian dài rời xa ánh hào quang, Kế Huy Quan trở lại và lập tức ẵm 1 giải Oscar cho vai phụ trong “Cuộc chiến đa vũ trụ” (Everything everywhere all at once). Hiện Quan đang ấp ủ nhiều dự kiến.

Đại chiến người khổng lồ: Lần tấn công cuối cùng - 7/2

Từ lâu “Đại chiến người khổng lồ” (Attack on Titan) đã là thương hiệu hoạt hình/truyện tranh Nhật Bản đáng chú ý nhờ thế giới ảo tưởng hấp dẫn, kịch tính, khám phá mặt đen tối trong con người. Phiên bản phim dài tập gồm 4 mùa (2013-2023), khắc họa các cảnh hành động ấn tượng, nối dài thành công của loạt truyện.

“Đại chiến người khổng lồ: Lần tấn công cuối cùng” (Attack on Titan: The Last Attack) ra mắt năm 2024, đánh dấu lần đầu tiên tác phẩm này được đưa lên màn ảnh rộng. Khán giả chấm phim điểm số cao ấn tượng 9,3/10 từ hơn 11.000 lượt đánh giá trên nền tảng IMDb.

Về nội dung, phim là sự kết hợp của hai tập cuối trong mùa 4, đưa khán giả đến trận chiến đầu khốc liệt cuối cùng giữa nam chính Eren Yeager và những đồng đội của anh. Không chỉ là trận chiến giữa người và những “titan,” câu chuyện còn xoay quanh chủ đề chiến tranh, lòng trung thành, sự hy sinh và lý tưởng được tự do.

Tiểu thư Jones: Suy vì anh - 14/2

Tác phẩm nước ngoài nổi bật cho ngày Valentines năm nay là “Tiểu thư Jones: Suy vì anh” (Bridget Jones: Mad about the Boy). Đây là phần phim thứ 4 trong chuỗi phim hài tình cảm xoay quanh nhân vật chính Bridget Jones do Renée Zellweger thủ vai, được nhận xét là một trong những tựa phim Hollywood được yêu thích nhất ở thể loại này.

Bridget Jones và người tình trẻ tuổi trong phim mới. (Ảnh từ phim)

Trong “Tiểu thư Jones: Suy vì anh,” Bridget Jones sau khi trở thành góa phụ ở tuổi ngoài 50 đã bắt đầu hẹn hò với những chàng trai trẻ tuổi hơn. Sự trở lại của “tình cũ” Daniel (Hugh Grant) ở vai trò “quân sư” cho cô trong chương mới của cuộc đời úp mở nhiều khả năng cả hai sẽ tái hợp.

Song song với những khoảnh khắc hài hước, phim cũng khám phá đề tài mất mát cũng như thái độ bền bỉ, kiên cường ở độ trung niên để có thể cảm nhận niềm vui và cái đẹp trong cuộc sống một lần nữa.

Kẻ đồng hành (28/2)

"Kẻ đồng hành" (Companion) thuộc thể loại kinh dị-giật gân và giả tưởng, song có pha trộn cả một chút lãng mạn. Phim kể về mối tình độc hại giữa Iris - một robot trí tuệ nhân tạo cho phép người dùng tạo ra người bạn đồng hành trong mơ và bạn trai, cũng là người sở hữu cô - Josh.

Sự bất thường này mở ra những chất vấn về sự hoàn hảo giả tạo, ham muốn thao túng độc hại trong một mối quan hệ.

Cảnh phim phản ánh mối quan hệ độc hại giữa hai nhân vật chính. (Ảnh từ phim)

Cặp diễn viên chính do Sophie Thatcher và Jack Quaid thủ vai, hai gương mặt trẻ tiềm năng mới tại Hollywood. Trên trang Rotten Tomatoes, phim nhận 93% điểm đánh giá tích cực, khán giả trên trang Metacritic khen phim ở yếu tố hài kịch đen và tính bình luận xã hội cao, là phim đáng xem trong giai đoạn đầu năm 2025.

Mickey 17 (14/3)

"Mickey 17" là tác phẩm mới nhất của chủ nhân giải Oscar - đạo diễn Bong Joon Ho, đánh dấu sự trở lại của ông sau bộ phim “Ký sinh trùng” đình đám năm 2019. Phim có sự góp mặt của tài tử Robert Pattinson, từng nổi lên qua loạt phim “Chạng vạng” (Twilight), trong vai chính Mickey.

"Mickey 17" thuộc thể loại hài kịch đen và khoa học giả tưởng, dựa trên tiểu thuyết văn học “Mickey7” của tác giả Edward Ashton, kể về hành trình chinh phục một hành tinh băng giá trong vũ trụ. Với mỗi thành viên đoàn thám hiểm là một người nhân bản, “Mickey 17” đi sâu vào khám phá nhân tính và các vấn đề triết lý và đạo đức xung quanh việc nhân bản con người.

The Guardian bầu chọn "Mickey 17" là một trong 11 tựa phim được đáng mong chờ nhất trong năm 2025. Trước khi “cập bến” Việt Nam, phim sẽ được công chiếu trong tháng 2/2025 tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 75./.

