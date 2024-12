Nhạc hội mùa đông 2024 TH School: Lễ hội của những thanh âm hạnh phúc

Giữa gió lạnh đầu mùa tê tái của mùa đông Hà Nội, trong không gian yên bình rợp bóng cây xanh của Trường TH School, anh Trần Mạnh Hà cười tươi rạng rỡ, mắt không rời sân khấu, nơi con anh đang tự tin, đầy biểu cảm khi biểu diễn tiết mục của mình cùng các bạn trong chương trình Nhạc hội mùa đông 2024 (Winter Concert 2024).

“Tôi thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc, tự hào khi thấy con ngày càng trưởng thành thông qua các hoạt động rất ý nghĩa của trường. Đây cũng chính là lý do tôi chọn TH School để gửi gắm con mình,” anh Hà xúc động nói.

Chương trình Nhạc hội mùa đông 2024 (Winter Concert 2024) vừa được trường TH School tổ chức chiều ngày 12 và 13/12 với những tiết mục âm nhạc đầy vui nhộn và đáng yêu của các nghệ sỹ nhí Mầm non, Tiểu học và Trung học Trường TH School. Với chủ đề “Thanh âm hạnh phúc - The Joy of Music”, chương trình đã thực sự sưởi ấm không gian và cả trái tim, tâm hồn của những người tham dự.

Những thanh âm hạnh phúc

Chia sẻ về buổi hoà nhạc, thầy Tom Pado, Tổng Hiệu trưởng TH School cho hay, Winter Concert 2024 là chương trình âm nhạc thường niên được mong chờ nhất trong năm của trường. Chủ đề của Nhạc hội Mùa đông 2024 là "Thanh âm Hạnh phúc" nhấn mạnh vai trò của học tập và âm nhạc song hành [MOU1] sẽ mang tới niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ. Âm nhạc là nguồn gốc của hạnh phúc, là ngôn ngữ vượt qua mọi ranh giới, kết nối tâm hồn và khơi dậy những cảm xúc thuần khiết nhất trong mỗi người. Vì vậy, tất cả các tiết mục mà học sinh trình diễn thể hiện trọn vẹn giá trị tinh thần mà âm nhạc mang tới cho cả khán giả và nghệ sỹ biểu diễn.

Học sinh Tiểu học TH School tự tin biểu diễn khả năng đánh trống điệu nghệ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhạc hội được mở màn ấn tượng với tiết mục trống sôi động của các em học sinh TH School làm ấm cả khán phòng. Những nghệ sỹ nhí với những chiếc trống đỏ rực sắc màu càng thêm nổi bật và bừng sáng giữa không gian sân khấu được thiết kế ấn tượng như một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh lung linh.

Và giữa không gian ấm áp, bừng sáng đó, các em học sinh TH School đã đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi những học sinh lớp 1 đã có thể vừa chơi đàn T’rưng, vừa hát, múa tự tin trên sân khấu; học sinh lớp 2 đã có thể biểu diễn kết hợp đa dạng nhạc cụ như xắc xô, đánh trống, kết hợp biểu diễn múa… Các em học sinh mầm non còn chưa tròn ba tuổi siêu đáng yêu trong trang phục ông già Noel đỏ rực hồn nhiên bước lên sân khấu, vừa hát, vừa lắc hông và cười tươi rạng rỡ…

Tiết mục nhảy sôi động trên nền bài hát “Tết là phải vui” của học sinh Lớp 3 khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các màn trình diễn tái hiện lại những ca khúc đình đám từng một thời công phá bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới, từ We are the champions, Rolling in the deep, I’m yours,...cho tới các liên khúc Giáng sinh như All I want for Christmas is you, Snow man.... Từng tiết mục là một câu chuyện riêng, được kể bằng âm thanh, vũ điệu và sự hồn nhiên trong từng ánh mắt, nụ cười. Những ca khúc rộn ràng mang hơi thở lễ hội, những bản nhạc sâu lắng gợi lên những khoảnh khắc ấm áp, những giai điệu sôi động dường như khiến mọi trái tim khán giả trong khán phòng đều đập rộn ràng – một hiệu ứng tất yếu của những “Thanh âm hạnh phúc - The Joy of Music.”

Bên cạnh các ca khúc quốc tế là những tiết mục trình diễn tôn vinh các giai điệu Việt Nam đậm chất liệu văn hoá cổ truyền. Các học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế đã cùng nhau thể hiện kiến thức và khả năng chơi các loại nhạc cụ dân gian như trống, đàn T’rưng trên nền các ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Việt Nam như Chiếc khăn piêu, Đi học, Trống cơm….

Tiết mục nhảy “Trống cơm” được đầu tư công phu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo cô Nguyễn Thuỳ Trang, giáo viên âm nhạc kiêm điều phối biểu diễn Trường TH School, trong môi trường học tập quốc tế với các học sinh đến từ gần 30 quốc gia, học sinh TH School được tiếp cận với đặc trưng âm nhạc của nhiều nước trên thế giới, làm quen với nhiều nhạc cụ, hiểu biết về nhiều dòng nhạc, các tác phẩm nổi tiếng thế giới. Các em cũng được trao cơ hội tiếp cận với tinh hoa văn hoá Việt, gieo vào lòng các em tinh thần tôn trọng, tự hào về những giá trị truyền thống, ước muốn lan toả nét đẹp của đất nước tới bạn bè quốc tế.

Môi trường giáo dục toàn diện

Cô Thuỳ Trang cho hay tại TH School, học sinh không chỉ được học các môn văn hoá theo chuẩn quốc tế mà các bộ môn nghệ thuật cũng được đặc biệt chú trọng và có chương trình học đa dạng. Với môn âm nhạc, học sinh được học từ piano đến nhạc cụ dân tộc truyền thống, học hát, múa, biểu diễn nhạc kịch. Với môn mỹ thuật, học sinh được trải nghiệm nhiều chất liệu, từ màu nước đến màu acrylic đến chất liệu chuyên nghiệp như sử dụng các hóa chất in bằng ánh sáng mặt trời vốn dùng cho các nhà thực vật học hay các nhiếp ảnh gia; được làm phù điêu 3D với chất liệu đất sét loại 1 từ làng gốm Bát Tràng… Với mỗi môn học, nhà trường luôn gắn kết nhiều mục tiêu giáo dục để vừa phát triển toàn diện, vừa tạo cơ hội cho các em phát huy tối đa tiềm năng riêng của mỗi cá nhân.

Nam sinh khối Trung học thể hiện khả năng chơi đàn Tranh trên giai điệu “Đi học”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Như buổi hoà nhạc hôm nay chính là buổi báo cáo kết quả dạy môn âm nhạc của học sinh, nhưng chúng tôi muốn đó không chỉ là một buổi báo cáo mà là một buổi biểu diễn thực sự, vui vẻ, ấm áp để phụ huynh cũng có cơ hội thấy con được học và trưởng thành như thế nào và học sinh cũng cảm thấy hứng khởi,” cô Trang nói.

Cũng theo cô Trang, chương trình đã được chuẩn bị trong khoảng ba tháng. “Ban đầu, nhiều em không thích hát, giáo viên khá vất vả trong việc phải động viên các em tham gia. Chúng tôi không thể ép các em mà phải là tấm gương, bản thân giáo viên phải vui vẻ, chủ động hát, sôi nổi và điều đó sẽ lan tỏa sang học sinh. Và chỉ sau 3 tuần, các em đã thích hát, nhiều em chủ động đăng ký các tiết mục đơn ca. Tham gia trong một chương trình tập thể, các em cũng học được cách phải phối hợp cùng nhau. Ở độ tuổi của các em học sinh Mầm non, Tiểu học, một việc đơn giản như biết ngồi im lắng nghe khi người khác biểu diễn cũng đã là một sự trưởng thành,” cô Trang cho hay.

Hào hứng chia sẻ sau màn biểu diễn hợp xướng cuối chương trình, Nguyễn Khải Minh (Lớp 5) cảm thấy rất vui vẻ và sung sướng khi được đứng trên sân khấu trình diễn cho các phụ huynh xem mình đã học được gì từ môn âm nhạc ở trường, đã chững chạc hơn như thế nào.

Nhạc hội mùa đông là cơ hội để phụ huynh chứng kiến sự trưởng thành của con em mình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Chúng em đã luyện tập chăm chỉ trong mấy tháng qua, mỗi tuần 1 đến 2 buổi, vì thầy dạy nhạc bảo phải luyện tập chăm chỉ mới hát đúng, nếu không luyện tập sẽ không tiến bộ, và khi hát cùng nhau thì sẽ hiểu nhau hơn. Lúc mới lên sân khấu em hơi sợ nhưng khi bắt đầu hát, em đã tự tin hơn,” Khải Minh vui vẻ nói.

Tự hào chia sẻ sau chương trình biểu diễn xuất sắc của các học trò, thầy Tom Pado [MOU2] cho hay, mỗi tiết mục là màn thể hiện tài năng của học sinh TH School trong lĩnh vực nghệ thuật. Các em đã dành nhiều tâm huyết cho Nhạc hội mùa đông 2024 và tập luyện vô cùng chăm chỉ cùng sự hướng dẫn của giáo viên trong nhiều ngày. Đây là cơ hội để các em nâng cao kỹ năng biểu diễn của mình và mang tới các tiết mục đặc sắc tới khán giả. Vì thế, Nhạc hội mùa đông là hội tụ của sự tâm huyết, chăm chỉ, niềm đam mê nghệ thuật của học sinh TH School và phương pháp giảng dạy đúng đắn của các thầy cô giáo.

Là sự kiện thường niên được tổ chức tại TH School, Nhạc hội trao cơ hội để học sinh TH School thể hiện bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật, đón nhận và tôn vinh sự cố gắng của các em sau những ngày tháng tập luyện, chuẩn bị vô cùng chỉn chu. Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện giá trị cốt lõi “Phát triển toàn diện” mà Anh Hùng Lao Động Thái Hương đã lựa chọn từ những ngày đầu đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống trường TH School: Vun đắp nền tảng giáo dục hoàn hảo, chú trọng phát triển thể lực, trí tuệ và tâm hồn.

Ngôi trường hạnh phúc đích thực TH School Hạnh phúc đích thực tại TH School không chỉ đến từ thành công trong học tập mà còn từ sự trưởng thành trong tính cách, sự tự tin, và lòng yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh.

Và điều đó cũng là một trong những điểm nổi bật riêng có của ngôi trường hạnh phúc TH School, đưa TH School trở thành một lựa chọn tin cậy của các phụ huynh. Từng cho con theo học ở một số trường ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội trước khi vào TH School, nhưng chỉ sau một năm ở ngôi trường mới, anh Trần Mạnh Hà cho hay sẽ tiếp tục cho con học ở TH School không chỉ hết bậc tiểu học mà cả trung học cơ sở và trung học phổ thông.

“Trong khi các trường trước đây con tôi từng học chủ yếu thiên về đào tạo các môn văn hoá thì ở đây, con thực sự được giáo dục toàn diện với rất nhiều hoạt động. Tôi luôn mong muốn con sẽ có một tuổi thơ đáng nhớ, và ở TH School, con thực sự sẽ có một tuổi thơ đáng nhớ với bạn bè, thầy cô luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương, có những hoạt động đa đạng, ý nghĩa mà sau này nhớ lại, chắc chắn con sẽ cảm thấy hạnh phúc,” anh Hà nói./.

Thầy cô giáo đóng vai trò là người truyền cảm hứng để học sinh chủ động nắm bắt cơ hội toả sáng trên sân khấu. (Ảnh: PV/Vietnam)