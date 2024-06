Nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao lừa chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo trực tuyến. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Ngày 1/6, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới.

Đối tượng sử dụng email, website, group, fanpage giả mạo các tập đoàn lớn để tuyển dụng việc làm. Khi ứng viên tham gia ứng tuyển, các đối tượng sẽ mời ứng viên phỏng vấn online (trực tuyến) và yêu cầu tham gia nền tảng chat dành cho doanh nghiệp là Workplace.

Sau đó, đối tượng cung cấp số tài khoản yêu cầu ứng viên chuyển tiền phí ứng tuyển để tham gia vòng phỏng vấn tiếp theo hoặc nạp tiền vào các dự án an sinh xã hội rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Để phòng ngừa với thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Workplace là một nền tảng cộng tác dành cho doanh nghiệp, được phát triển bởi Facebook. Workplace được các công ty, doanh nghiệp sử dụng để kết nối các thành viên với nhau, hỗ trợ quản lý các thành viên trong doanh nghiệp hiệu quả. Thành viên có thể thảo luận, chia sẻ hình ảnh, video và thông tin liên quan đến công việc./.

Những chiêu lừa đảo trực tuyến mới mà người dân cần cảnh giác Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lưu ý người dùng về hình thức lừa đảo trực tuyến mới qua email, có quy mô quốc tế, cảnh giác với cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.