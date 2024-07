Nhật Bản: Doanh nghiệp tạo điều kiện cho nam giới nghỉ phép chăm con nhỏ

Nhật Bản đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nam giới nghỉ chăm sóc trẻ em tại các công ty tư nhân lên 50% vào năm 2025. (Nguồn: NHK)

Ngày càng có nhiều nam giới làm việc tại các công ty sản xuất của Nhật Bản như Toyota Motor và Sony nghỉ phép để chăm sóc con cái.

Đây là một sự thay đổi đáng chú ý trong văn hóa làm việc công sở.

Tỷ lệ nghỉ sinh con tại Hãng Toyota trong năm tài chính 2023 là 61,5%, tăng từ mức 19,4% hồi tài khóa 2021 và 38% trong tài khóa 2022. Tỷ lệ nghỉ thai sản tăng đột biến sau thông báo hồi tháng 3/2023 của Toyota về mục tiêu của hãng này là giúp tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, được nghỉ phép chăm sóc con nhỏ mới sinh.

Hướng tới mục tiêu này, Toyota đang khảo sát tất cả nhân viên có con dưới 2 tuổi chưa hưởng chế độ nghỉ phép để chăm sóc trẻ đề rà soát nhu cầu nghỉ phép chăm con nhỏ. Bên cạnh đó, hãng cũng trưng bày các ápphích nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề trên tại các địa điểm sản xuất.

Toyota cho biết sự tham gia ngày càng tăng của nam giới vào chế độ nghỉ phép là kết quả của những nỗ lực của hãng trong suốt một năm qua. Kết quả này cũng đã được ghi nhận trong toàn hãng với 6 trong số 7 nhà cung cấp phụ tùng chính có tỷ lệ nghỉ thai sản trên 50%.

Denso, một trong những chi nhánh như vậy, đã sử dụng nhân công tạm thời để đảm bảo hoạt động suôn sẻ khi nhân viên toàn thời gian nghỉ phép để chăm sóc con cái.

Trong khi đó, Toyota Boshoku, một nhà cung cấp khác, trong tháng 4/2023 đã bắt đầu hỗ trợ tài chính cho những nhân viên nghỉ phép từ 28 ngày trở lên để chăm sóc con nhỏ. Tỷ lệ nghỉ phép tăng 39 điểm phần trăm so với năm trước, lên 67% trong năm tài chính 2023, với thời gian nghỉ phép trung bình là 2 tháng.

Tập đoàn Sony, nơi tỷ lệ nghỉ phép tăng 20 điểm phần trăm, lên mức 76%, đang khuyến khích nhân viên nam giới nhận thức rõ hơn về những thách thức khi sinh và nuôi con bằng các buổi hội thảo, trong đó nam giới mặc áo khoác có túi nước để mô phỏng việc mang thai và chăm sóc một búp bê mô phỏng đứa trẻ liên tục khóc.

Hãng điện tử Hitachi đã đưa ra phương án lập kế hoạch linh hoạt, làm việc từ xa và giảm giờ làm. Lao động và ban quản lý của hãng đã nhất trí nỗ lực để đạt được tỷ lệ nghỉ sinh con là 100% vào cuối năm tài chính 2025. Tỷ lệ này trong năm tài chính 2023 là 65,2%, tăng từ mức 56,8% trong tài khóa 2022.

Một số công ty của Nhật Bản đang nỗ lực không chỉ nhằm tăng số lượng nam giới nghỉ phép mà còn cả số ngày họ nghỉ phép. Nhà máy bia Sapporo đã giới thiệu một chương trình, trong đó những nhân viên làm công việc chăm sóc trẻ em trong thời gian nghỉ phép sẽ nhận được tiền thưởng. Nhà máy này hy vọng sẽ khuyến khích nhân viên nghỉ phép một tháng.

Tỷ lệ nghỉ sinh con trong ngành sản xuất rất thấp. Theo cuộc khảo sát của Persol Research and Consulting, tỷ lệ này trong năm 2023 là 21,3%, thấp hơn 0,8 điểm phần trăm so với mức trung bình chung và thấp hơn 15 điểm phần trăm so với lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và bất động sản, cho thuê.

Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nghỉ chăm sóc trẻ em tại các công ty tư nhân lên 50% vào năm 2025.

Trước đó, hồi tháng 4/2023, các công ty có hơn 1.000 nhân viên ở nước này phải công khai số liệu về nghỉ thai sản. Tỷ lệ này tại các nhà sản xuất lớn cuối cùng cũng đang tăng lên/.

