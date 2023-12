Nhật Bản: “Gã khổng lồ” bán lẻ Seven & i mở rộng "đế chế" 7-Eleven

Seven & i Holdings cho biết thỏa thuận trên sẽ cho phép Seven & i khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường cửa hàng tiện lợi ở Australia, nơi có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

“Gã khổng lồ” bán lẻ của Nhật Bản Seven & i Holdings. (Nguồn: Reuters)

“Gã khổng lồ” bán lẻ của Nhật Bản Seven & i Holdings ngày 30/11 đã đồng ý mua chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Australia với giá 1,71 tỷ AUD (1,1 tỷ USD), gia tăng quyền sở hữu thương hiệu này.

Nhà bán lẻ xăng và cửa hàng tiện lợi Australia, thuộc sở hữu của gia đình Withers và Barlow, đã bắt đầu quá trình bán mảng kinh doanh trên, bao gồm 751 cửa hàng, vào đầu năm nay.

Trong một thông báo, Seven & i Holdings cho biết thỏa thuận trên sẽ cho phép Seven & i khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường cửa hàng tiện lợi ở Australia, nơi có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Seven & i nhận thấy cơ hội để phát triển ở Australia do đó tập đoàn này tích cực mở các cửa hàng mới ở hầu hết các bang của Australia. Seven & i đã mua nhượng quyền thương hiệu từ công ty Southland (Mỹ) vào năm 1973 để mở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đầu tiên tại Tokyo.

Tuy nhiên, tập đoàn Nhật Bản này sau đó đã tiếp quản công ty Mỹ vào năm 1991 và hiện kiểm soát hơn 80.000 cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trên toàn cầu.

Seven & i gây chú ý với thương vụ sáp nhập trị giá 21 tỷ USD Thỏa thuận giữa nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven và công ty lọc dầu Mỹ Marathon Petroleum Corp., sẽ giúp số cửa hàng của Seven & i tăng gấp 1,4 lần tại đây.

Đế chế bán lẻ rộng lớn này còn bao gồm các trạm xăng Speedway ở Mỹ và siêu thị Ito-Yokado ở Nhật Bản. Tuy nhiên, Seven & i đã phải hứng chịu áp lực từ các nhà phân tích và nhà đầu tư trong việc tái cơ cấu và loại bỏ những tài sản kém hiệu quả.

Đầu năm nay, Seven & i đã phải đối mặt với thách thức hội đồng quản trị từ quỹ hoạt động ValueAct Capital có trụ sở tại Mỹ, quỹ đã thúc giục công ty xem xét việc tách chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.

Seven & i đã thực hiện một số bước để định hình lại cơ cấu của mình. Năm 2023, Seven & i đã đóng cửa 14 cửa hàng siêu thị Ito-Yokado ở Nhật Bản, rút khỏi hoạt động kinh doanh may mặc và hoàn tất việc bán đơn vị cửa hàng bách hóa Sogo & Seibu./.