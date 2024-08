"Những ngày nắng nóng cực độ," tức những ngày có nhiệt độ cao nhất ở mức từ 35 độ C trở lên, được ghi nhận tại hơn 3.500 địa điểm trên khắp Nhật Bản trong tháng Bảy vừa qua.

Người dân che ô tránh nắng nóng tại Tokyo (Nhật Bản), ngày 6/7/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản vừa trải qua tháng Bảy nóng nhất từ trước đến nay, "xô đổ" mức trung bình cao nhất đối với tháng Bảy năm ngoái, làm gia tăng số người nhập viện vì sốc nhiệt, cũng như các cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, sự chênh lệch nhiệt độ so với nhiệt độ trung bình từ năm 1991-2020, giai đoạn mà quá trình nóng lên đã diễn ra mạnh mẽ, là 2,16 độ C. Con số này cao hơn mức chênh lệch 1,91 độ C ghi nhận vào tháng 7/2023.

Ngoài ra, "những ngày nắng nóng cực độ," tức những ngày mà nhiệt độ cao nhất ở mức từ 35 độ C trở lên, đã được ghi nhận tại 3.509 địa điểm trên toàn quốc trong tháng Bảy.

Đây là mức nhiệt cao nhất đối với tháng Bảy kể từ khi các phương pháp tính toán được thay đổi vào năm 2010.

Đáng chú ý, nhiệt độ cao đã kéo dài liên tục cả tháng, với một số nơi như thành phố Fuchu ở phía Tây Tokyo đã trải qua nền nhiệt cao nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, miền Đông Nhật Bản đã chứng kiến sự thay đổi lớn về nhiệt độ, ghi nhận mức chênh lệch 2,3 độ C so với mức trung bình.

Thành phố Sano, tỉnh Tochigi, vào ngày 29/7 ghi nhận nhiệt độ lên tới 41 độ C, mức nhiệt cao thứ hai được ghi nhận tại Nhật Bản.

Nắng nóng làm gia tăng số trường hợp bị sốc nhiệt phải nhập viện ở quốc gia Đông Bắc Á này. Tính từ đầu tháng Bảy đến ngày 28/7, khu vực Tokyo ghi nhận 3.647 người phải nhập viện vì sốc nhiệt, vượt qua con số của tháng Bảy năm ngoái.

Chỉ số nhiệt là chỉ số về nguy cơ sốc nhiệt, được tính toán từ các yếu tố bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng Mặt Trời.

Khi chỉ số này ở mức từ 28 độ C trở lên, người dân được khuyến cáo không nên tập thể dục quá sức. Khi chỉ số từ 31 độ C trở lên, mọi người nên dừng tập thể dục. Khi chỉ số vượt quá 33, cảnh báo sốc nhiệt sẽ được đưa ra.

Năm 2023, chỉ số này lần đầu tiên vượt quá 33 độ C vào ngày 10/7. Tuy nhiên, năm nay mức nhiệt trên 33 độ C đã đến sớm hơn, xảy ra vào ngày 24/6.

Tháng Bảy năm ngoái có 5 ngày có chỉ số nhiệt trên 33, trong khi tháng Bảy năm nay có 9 ngày như vậy.

Cùng với sự gia tăng số bệnh nhân sốc nhiệt, số cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cũng đang tăng lên. Chỉ riêng ngày 8/7 vừa qua ghi nhận 3.372 cuộc gọi như vậy, gần với mức kỷ lục 3.382 ghi nhận vào ngày 23/7/2018.

Người dân được khuyến cáo nên sử dụng máy điều hòa nhiệt độ và quạt, uống nước thường xuyên, duy trì lượng muối nạp vào cơ thể, cũng như tránh ánh nắng trực tiếp bằng cách sử dụng ô che nắng./.

