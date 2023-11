Nhiều nhà thầu chậm tiến độ thi công Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau

Nhà thầu thi công Dự án Cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đến thời điểm hiện tại, sản lượng thi công Dự án Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau mới đạt khoảng 14% giá trị các hợp đồng.

Trong số đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang đạt 1.157/6.845 tỷ đồng (đạt 17% theo hợp đồng); đoạn Hậu Giang-Cà Mau đạt 1.485/11.957 tỷ đồng (đạt 12,5%).

Khẳng định chủ đầu tư đã có nhiều văn bản chấn chỉnh, đôn đốc tiến độ, kiểm điểm ngay tại công trường, song phía Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thừa nhận nhiều nhà thầu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Xây dựng kế hoạch thi công cao tốc Cần Thơ-Cà Mau bám sát nguồn cung vật liệu Hiện nay, đơn vị thi công cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đang quyết liệt thực hiện các hạng mục nhưng tiến độ chung của dự án chậm ở phần đường, vấn đề khó khăn nhất là nguyên vật liệu, chủ yếu là nguồn cát.

Cụ thể, đối với đoạn Hậu Giang-Cà Mau, các nhà thầu có sản lượng thi công đường bị chậm khoảng 10% so với các đơn vị thi công cầu, lý do chủ yếu do thiếu nguồn vật liệu cát đắp nền trong suốt thời gian qua dẫn đến việc thi công hạng mục đắp cát nền đường bị chậm.

Đơn cử, tại gói thầu XL01, nhà thầu Tân Nam đang thi công 3/5 cầu, trong đó có Cầu Kênh Ba Tảu và Cống Chùa dù có mặt từ tháng 9/2023 nhưng việc thi công còn chậm, chưa chủ động cung ứng vật tư, chậm thi công sản xuất dầm và đóng cọc.

Tại gói thầu XL02, Công ty 620 đang thi công 7 cầu. Đối với 2 Cầu Km96, Thuỷ Lợi 2 dù có mặt bằng từ tháng 8-9/2023 nhưng chưa huy động thiết bị, nhân công để triển khai thi công. Đây cũng là đơn vị ban điều hành dự án thường xuyên theo dõi, nhắc nhở.

Tại gói thầu XL03, nhà thầu CC1 đang triển khai 2 cầu; trong đó cầu Rạch Rập đã có mặt bằng từ tháng 7/2023, tuy nhiên công tác huy động thiết bị chậm và chưa triển khai tổ chức thi công.

Đoạn Cần Thơ-Hậu Giang, nhà thầu Tân Nam vẫn chậm huy động 2 máy đóng cọc thi công 2 cầu; Tổng công ty 36 chậm huy động 1 máy đóng cọc thi công 1 cầu; nhà thầu VNCN chậm huy động 1 máy đóng cọc thi công 1 cầu; nhà thầu CC1 chậm huy động 1 máy đóng cọc thi công 1 cầu.

Nhằm thúc tiến độ của dự án, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu các nhà thầu thi công bị chậm tiến độ phải huy động đầy đủ máy móc thiết bị, đặc biệt là hạng mục thi công cầu trong tháng 11 này.

Riêng Dự án Cao tốc Hậu Giang-Cà Mau, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu Tân Nam tăng cường thiết bị vận chuyển và thi công đắp cát nền đường cho cầu Cống Chùa, tiến hành đóng cọc trước 25/11; huy động thiết bị đóng cọc và thêm đội công nhân để triển khai thi công cầu Kênh Ba Tẩu trước 2/12 tới.

Với nhà thầu 620, trước ngày 30/11 phải hoàn thiện mặt bằng và đẩy nhanh việc tập kết cọc về công trường để thi công ngay cầu Cầu Km96, Thủy Lợi 2. Nhà thầu CC1 được yêu cầu huy động ngay 1 máy đóng cọc, 1 cẩu phục vụ và 1 đội nhân công, kỹ sư để thi công ngay việc đóng cọc cầu Rạch Rập trước ngày 25/11 tới.

Dự án đường Cao tốc đoạn Cần Thơ-Hậu Giang có tổng chiều dài tuyến chính gần 38km; chiều dài tuyến nối qua địa bàn thành phố Cần Thơ hơn 9km. Tổng mức đầu tư gần 10.400 tỷ đồng.

Cao tốc đoạn Hậu Giang-Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính hơn 73km và chiều dài tuyến nối hơn 16km. Tổng mức đầu tư trên 17.152 tỷ đồng.

Giai đoạn phân kỳ, hai tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Giai đoạn hoàn chỉnh, quy mô nền đường hai cao tốc sẽ được nâng lên 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h./.