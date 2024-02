Nhu cầu khí đốt của châu Âu giảm 20%, xuống mức thấp nhất 10 năm qua

Theo báo cáo của Viện Kinh tế năng lượng và Phân tích tài chính, nhu cầu khí đốt của châu Âu đã giảm 20% kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine chủ yếu do Đức, Italy và Anh thúc đẩy.

Một trạm trung tâm kiểm soát khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Hajduszoboszlo, Hungary. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo công bố ngày 21/2 cho thấy nhu cầu khí đốt của châu Âu đã giảm 20% kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua và nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có thể sẽ đạt đỉnh vào năm 2025 nhờ có các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Theo báo cáo của Viện Kinh tế năng lượng và Phân tích tài chính (IEEFA), nhu cầu khí đốt của châu Âu đã giảm 20% kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine chủ yếu do Đức, Italy và Anh thúc đẩy.

Nhu cầu giảm là nhờ sử dụng năng lượng hiệu quả và các biện pháp quản lý nhu cầu, tác động của giá cao đối với nhu cầu, cũng như thời tiết mùa Đông ấm áp.

IEEFA nhấn mạnh châu Âu đã giải quyết thành công cuộc khủng hoảng năng lượng và sẵn sàng tiếp tục hạn chế sử dụng khí đốt, trong đó một phần nhờ có các biện pháp hiệu quả và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Việc phát triển thêm các nguồn điện gió và điện Mặt Trời để sưởi ấm và bổ sung các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ giúp nhu cầu LNG đạt đỉnh vào năm 2025.

Theo IEEFA, việc đẩy mạnh xây dựng các kho LNG vẫn đang tiếp tục dù hoạt động nhập khẩu mặt hàng này duy trì ổn định trong năm ngoái và nhu cầu có thể đạt đỉnh vào năm sau.

Dự kiến, sẽ có 13 kho LNG hoạt động vào năm 2030 so với 8 kho vào tháng 2/2022 và công suất nhập khẩu có thể gấp 3 lần so với nhu cầu LNG vào cuối thập niên này.

IEEFA cho biết thêm LNG của Nga đã thay thế một phần khí đốt của nước này mà châu Âu nhập khẩu thông qua các đường ống, với lượng LNG nhập khẩu từ Nga tăng 11% từ năm 2021-2023.

Tuy nhiên, phần lớn lượng LNG nhập khẩu của châu Âu là từ Mỹ và điều này có nguy cơ gây ra sự phụ thuộc mới cho châu lục.

Nhà phân tích năng lượng hàng đầu thuộc IEEFA Ana Maria Jaller-Makarewicz cho rằng châu Âu đã trải qua những nguy cơ rủi ro về an ninh nguồn cung năng lượng do sự phụ thuộc quá lớn vào một nguồn, do đó châu lục này cần phải rút kinh nghiệm, tránh trở nên phụ thuộc quá mức vào Mỹ, nước đã cung cấp gần 50% lượng LNG nhập khẩu của châu Âu trong năm ngoái.

Nga: Gazprom lập kỷ lục lịch sử mới về cung cấp khí đốt do thời tiết băng giá Ngày 12/1, 1.788,3 triệu m3 khí đốt đã được cung cấp cho người tiêu dùng Nga, kỷ lục lịch sử tuyệt đối mới về nguồn cung hàng ngày thông qua Hệ thống Cung cấp Khí đốt Thống nhất của Nga.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra hồi tháng 2/2022 đã khiến các quốc gia châu Âu giảm dần việc sử dụng khí đốt của Nga, làm giá LNG tăng vọt do cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Với số lượng kho nhập khẩu hạn chế, các quốc gia châu Âu cũng buộc phải thực hiện các biện pháp hạn chế tiêu dùng, nhưng cũng đã vượt qua mùa Đông 2022-2023 mà không phải cắt giảm hệ thống sưởi hay sản xuất điện./.