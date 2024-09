Những lời cảm ơn của người dân đến lực lượng Công an trong bão lũ, thiên tai

Nhiều người dân đã viết thư cảm ơn đến lực lượng Công an Nhân dân bởi những hành động không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Tuyên Quang hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ghi nhận trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua, nhiều người dân đã viết thư cảm ơn đến toàn thể lực lượng Công an Nhân dân.

Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần ổn định đời sống của người dân, trong mưa bão, lực lượng Công an đã không quản khó khăn, nguy hiểm, cùng chính quyền địa phương và nhân dân sơ tán, di dời người dân, phương tiện, tài sản, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn...

Ngay sau khi nước rút, lực lượng Công an lại đồng hành, chung tay cùng nhân dân đưa nhịp sống nhanh chóng trở lại bình thường.

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương chủ động các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng tình hình bão, mưa lũ để hoạt động…

Trong những ngày 9-10/9 vừa qua, các tổ dân phố 3, 4, 5, 7 thuộc thị trấn Na Hang (Tuyên Quang) đã ngập sâu gần 1m trong nước lũ. Lực lượng Công an huyện và Công an xã Đà Vị đã di chuyển một người dân bị đau ruột thừa bằng canô từ xã Đà Vị về Trung tâm y tế huyện Na Hang để cấp cứu.

Đánh giá cao tinh thần “Vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Na Hang (Tuyên Quang), chị Nông Thị Thu Trang, tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang chia sẻ: “Sự tận tâm và trách nhiệm của các đồng chí không chỉ cứu giúp gia đình tôi mà còn là niềm an ủi to lớn, mang lại hy vọng và sự tin tưởng trong những thời khắc lo lắng và hoảng loạn. Những nỗ lực và cống hiến của các đồng chí, tôi luôn ghi nhớ và trân trọng trong lòng.”

Trong thư cảm ơn, chị Mạc Thị Hoa (tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang) cho biết: “Trận lũ xảy ra ngày 9/9/2024 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho gia đình tôi cũng như nhiều bà con trong thị trấn bị ngập. Trong tình huống cấp bách và nguy hiểm, gia đình tôi đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng quý báu từ các đồng chí Công an… Sự nhiệt tình, nhanh chóng và trách nhiệm của các đồng chí đã giúp gia đình tôi bảo vệ được tài sản quan trọng trong lúc nước lũ đang dâng cao từng phút.”

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3.

Bão tan nhiều ngày, bà Trần Thị Huấn (65 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long) xúc động khi liên lạc được với chiến sỹ Công an - người đã cứu bà trong cơn bão Yagi - để nói tiếng cảm ơn.

Bà Huấn kể khoảng 15 giờ ngày 7/9, khi thấy gió tạm ngớt, bà vội chạy xe máy về nhà do không yên tâm với nhà cửa, dù chủ khách sạn - nơi bà làm đầu bếp - yêu cầu toàn bộ nhân viên ở lại, có bố trí ăn, nghỉ vì bão đang đổ bộ, rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, đi được một đoạn thì những cơn cuồng phong khiến xe của bà lảo đảo, không thể đi được. Phía trên, những tấm tôn, kính bị gió bão thổi bay và rơi xuống đường, bà vừa dắt xe vừa cố tránh. Dắt thêm đoạn nữa, bà không thể đi được, buộc phải dừng lại, ghì chặt lấy xe máy.

Vừa lúc đó, một chiếc ôtô đi tới. Mở cửa xe, anh thanh niên kia bảo bà túm chặt lấy gương ôtô để gió không thổi bay đi, còn mình vội dắt xe của bà vào một ngân hàng đó gửi. Rất nhanh, anh thanh niên kia trở lại và đưa bà lên xe ôtô. Anh nói bà ghi lại số điện thoại của anh, để khi ra lấy lại xe máy, nếu có khó khăn gì thì gọi lại cho anh.

Trên đường về, anh giới thiệu mình là Công an. Nhà anh ở trên chung cư cao tầng, người nhà vừa thông báo cửa kính bị bão quật vỡ nhưng cũng không thể về nhà được vì đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

Nhà bà ở Hà Lầm, lẽ ra xe đi thẳng thì chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng cây cối đổ chặn hết lối đi, đồng chí Công an phải cho xe quay lại tìm đường khác. Đường nào cũng có cây đổ, vừa đi vừa phải tránh cây, hoặc vòng qua lối khác, hơn một tiếng sau, đồng chí Công an mới đưa bà về tới nhà.

Hai hôm sau, bà quay lại ngân hàng kia lấy xe. Khai báo tên tuổi và nói về tình trạng xe được đưa vào đây, bảo vệ ngân hàng giao xe cho bà.

Tìm lại số điện thoại và liên lạc, giọng bà run run, cảm động trên điện thoại khi nói chuyện với chiến sỹ Công an đã giúp đỡ mình: “Cám ơn cháu, nếu không có cháu thì không biết cô có còn ngồi đây được nữa không. Trong lúc rất nguy hiểm như thế, cháu đã ra khỏi xe cứu cô và đưa cô về nhà.”

Bà Huấn và những người ngồi bên bà đều xúc động khi nghe những lời đáp lại của chiến sỹ Công an kia: “Không có gì đâu cô. Gặp hoàn cảnh như cô thì cháu nghĩ ai cũng làm như cháu thôi.”

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động giúp dân thu hoạch diện tích lúa bị ngập nước do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Trong khó khăn, nguy nan là lúc tình cảm đồng bào, tình quân dân thắm đượm, nồng ấm nhất. Những hành động cao đẹp của lực lượng Công an đã thực sự chạm đến trái tim của mỗi người dân.

Sau mưa bão, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương nhận được rất nhiều thư cảm ơn chan chứa tình cảm của các tập thể, cá nhân gửi đến.

Đó chính là những lời động viên, khích lệ hết sức kịp thời, thể hiện sự ghi nhận của nhân dân đối với tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an; tiếp thêm sức mạnh, ý chí vượt mọi gian khổ, hy sinh và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của mỗi cán bộ chiến sỹ; góp phần lan tỏa, nhân lên những hình ảnh đẹp, những việc làm đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn sâu sắc của toàn lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

