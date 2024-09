Thư thăm hỏi cán bộ chiến sỹ công an đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Lực lượng công an hỗ trợ thuyền nhỏ để giúp người dân di chuyển trong vùng lụt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Nội dung Thư nêu rõ trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh, đã đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với các địa phương khu vực phía Bắc nước ta.

Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các Công điện, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy mạnh mẽ tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ," khẳng định bản lĩnh của lực lượng vũ trang, thực sự là chỗ dựa của nhân dân, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; đã huy động hơn 150.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; hàng chục nghìn trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ giúp nhân dân phòng, chống, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, bảo đảm an ninh, trật tự và khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Trong bão, lũ, có 3 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, thiệt mạng và nhiều đồng chí bị thương; có đồng chí bị mất người thân, thiệt hại tài sản khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân mất, gia đình có cán bộ, chiến sỹ công an anh dũng hy sinh; gửi lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của nhân dân và gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an vùng bị ảnh hưởng của bão lũ.

Bộ trưởng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần quyết tâm, không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân của cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đồng thời trân trọng cảm ơn nhân dân đã ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do bão lũ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Thời gian tới, nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, sụt lún, ngập úng vẫn đang hiện hữu. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng chắc chắn rằng, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ," quán triệt thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “cứu dân là ưu tiên cao nhất," cùng với lực lượng Quân đội nhân dân và các lực lượng chức năng triển khai nhanh nhất mọi biện pháp tìm kiếm người mất tích, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng phân lũ, xả lũ đến nơi an toàn; đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến tận tay người cần hỗ trợ; bố trí lực lượng chốt chặn bảo đảm an toàn cho người dân ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, vỡ đê…

Tích cực hỗ trợ thực hiện các biện pháp khôi phục hoạt động bình thường của đời sống xã hội và sản xuất, kinh doanh; bảo vệ an ninh, trật tự, không để xảy ra tình trạng lợi dụng đẩy giá, trục lợi, trộm cắp tài sản, đưa tin giả, tin sai sự thật về tình hình thiên tai và công tác khắc phục hậu quả bão lụt; quan tâm thăm hỏi, động viên, thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và thân nhân các gia đình bị thiệt hại; tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái” ủng hộ, giúp đỡ các gia đình, người dân bị nạn, bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

