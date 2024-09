Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng tình hình bão, mưa lũ để hoạt động.