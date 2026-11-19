Tại Hội nghị APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất ba định hướng thúc đẩy thương mại, mở rộng động lực tăng trưởng và tăng cường hợp tác.

Sáng 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất ba định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC.

Một là, tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định và bền vững; sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực.

Hai là, khai mở những không gian phát triển mới và kiến tạo động lực tăng trưởng mới. APEC cần trở thành vườn ươm ý tưởng, môi trường thử nghiệm tối ưu cho các khuôn khổ thể chế thế hệ mới, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực.

Đồng thời, thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực.

Ba là, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển.

APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở và xây dựng, là nhịp cầu để các bên hoá giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau./.