Ninh Thuận: Chính thức thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận trao quyết định cho các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná. (Ảnh: Công Thử/ TTXVN)

Sáng 2/8, tại xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Đồn Biên phòng Phước Diêm thành Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận, Đồn Biên phòng Phước Diêm được tổ chức lại thành Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa trong suốt chặng đường hơn 49 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành.

Tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná cần nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển quản lý.

Đồn cần tiếp tục chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình trên khu vực biên giới biển quản lý; kịp thời tham mưu cho cấp trên và địa phương các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển được giao.

Cán bộ, chiến sỹ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên bờ, trên biển, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Đơn vị tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh; phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện, luyện tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển quản lý không để bị động, bất ngờ.

Đơn vị cần tích cực học tập, trao đổi, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm về công tác cửa khẩu cảng, sử dụng thành thạo trang thiết bị; nắm chắc nghiệp vụ, quy trình công tác...

Đơn vị duy trì thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná và cơ quan, đơn vị hiệp đồng, đơn vị tiếp giáp. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp công tác Biên phòng, đảm bảo cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná nhanh chóng thực thi nhiệm vụ được giao.

Chính quyền địa phương huyện Thuận Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt vai trò chủ trì, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Địa phương cùng các đơn vị phối hợp tốt với Bộ đội Biên phòng thực hiện các thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành tại cửa khẩu, đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý khi người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu cảng./.

