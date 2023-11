Nữ họa sỹ Văn Dương Thành tham gia triển lãm nghệ thuật quốc tế tại Hàn Quốc

Họa sỹ Văn Dương Thành bên các tác phẩm của mình trong Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Daejeon. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nữ họa sỹ Văn Dương Thành đang có 21 tác phẩm nghệ thuật tham gia Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Daejeon được tổ chức tại Daejeon, Hàn Quốc từ 16-19/11 và được truyền thông Hàn Quốc, giới thiệu trên nhiều tờ báo.

Được biết, họa sỹ Văn Dương Thành tham gia triển lãm nghệ thuật này thông qua mối quan hệ đặc biệt của bà với họa sỹ Hàn Quốc Julia Oh. Họ không chỉ là những người bạn thân thiết mà còn cùng đóng vai trò là cầu nối ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngày 18/3/2023, hai nữ họa sỹ đã tổ chức triển lãm chung "Cuộc viễn du của những sắc màu" tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

Lần này, họa sỹ Văn Dương Thành mang đến Daejeon 21 bức tranh sơn mài và sơn dầu theo trường phái Ấn tượng và Trừu tượng. Bà cũng mời thêm hai hoạ sỹ Việt Nam cùng tham gia gồm có: Hoạ sỹ Nguyễn Đình Dũng (Hà Nội) và hoạ sỹ Quý Dương (Thành phố Hồ Chí Minh).

Triển lãm tranh về đất nước, con người Việt Nam của thầy giáo Hàn Quốc Triển lãm tranh màu nước về Việt Nam tại Gallery Yeonjung ở thành phố Incheon bao gồm những bức tranh mô tả cuộc sống thường nhật của người dân sông nước miền Tây .

Chia sẻ về lý do tham gia triển lãm, họa sỹ Văn Dương Thành cho hay Julia Oh đã tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và thể hiện tinh thần nhân ái bằng cách tặng hàng nghìn chiếc xe đạp và trao học bổng cho học sinh ở Việt Nam. Do đó, bà tham gia triển lãm nghệ thuật tại Daejeon để đáp lại tình cảm này đồng thời xem đây là cơ hội giới thiệu nghệ thuật Việt Nam đến công chúng Hàn Quốc và ngược lại.

Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà khẳng định quan điểm rằng nghệ thuật không có biên giới, hội họa là ngôn ngữ của màu sắc và đường nét không cần dịch thuật.

“Tôi muốn giới thiệu hội họa Việt Nam đến công chúng Hàn Quốc và tôi cũng muốn quảng bá Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Daejeon tới giới truyền thông và các nghệ sỹ Việt Nam. Tôi hy vọng tới đây có thể tổ chức một cuộc triển lãm của các nghệ sỹ Daejeon tại Việt Nam, qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc,” họa sỹ Văn Dương Thành cho biết.

Báo Hàn Quốc Daejon Ilbo đưa tin về triển lãm của Văn Dương Thành. (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2024, hoạ sỹ Văn Dương Thành sẽ tiếp tục tham gia một số triển lãm lớn khác tại Hàn Quốc. Bà sẽ kết nối các họa sỹ để mở trại sáng tác và lưu trú nghệ thuật giữa hai nước.

“Đây là cơ hội tốt để các hoạ sỹ gặp gỡ và cùng làm việc sau khi đi thăm các danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Chúng tôi sẽ mở triển lãm và gây quỹ ủng hộ trẻ em Việt Nam. Chương trình này được nghệ sỹ hai nước hết sức ủng hộ và sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất,” họa sỹ Văn Dương Thành bày tỏ./.

Họa sỹ Văn Dương Thành từng học 12 năm tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Sau đó, bà tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội và Cao học Ngôn ngữ Thụy Điển. Từ năm 1981 đến 1987, bà công tác tại Viện Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Được biết đến là một trong những họa sỹ tài năng của Châu Á, các tác phẩm của bà hiện được trưng bày tại 16 bảo tàng mỹ thuật quốc tế trên thế giới. Bà là người Việt đầu tiên được tuyển chọn vào chương trình Nghệ thuật Đặc sắc Quốc tế (International Excellence of Arts) của CFM-Snecma của Mỹ-Pháp năm 1995 và năm 1997.