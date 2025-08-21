Nước về mênh mông, nông dân Đồng Tháp nhộn nhịp đón sản vật mùa nước nổi

Những cánh đồng ngập nước rộng mênh mông nên nhiều người gọi vui đây là “biển nước ngọt” của miền Tây. Nước tràn ngập các cánh đồng, mang theo nhiều sản vật mùa nước nổi.

Dòng nước lũ đục ngầu phù sa từ thượng nguồn đang đổ về khu vực đầu nguồn ở tỉnh Đồng Tháp.

Người dân địa phương tất bật mưu sinh với những nghề “ăn theo” con nước, góp phần giúp bà con có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Mùa nước lên, ông Trần Văn Buôn ở xã Thường Phước tạm gác lại việc đi làm thuê để chuyển qua nghề giăng lưới bắt cá trên đồng.