Olympic Paris 2024: Chờ Huy Hoàng và Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào tranh tài tại Olympic Paris 2024 trong ngày 29/7 với sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thùy Linh.

Vào lúc 16 giờ 28, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bước vào thi đấu tại Olympic Paris 2024, hướng tới mục tiêu lọt vào chung kết nội dung 800m bơi tự do.

Tại Olympic 2024, Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu 2 nội dung sở trường là 1.500m tự do và 800m tự do.

Lần thứ hai góp mặt tại Olympic, kình ngư người Quảng Bình hướng tới mục tiêu, vượt chỉ số chuyên môn của bản thân để đạt kết quả cao nhất để mở ra cơ hội tranh chấp một vị trí thi đấu chung kết.

Sau khi khép lại chương trình tập huấn ở Hungary, Huy Hoàng cùng đồng đội và Ban huấn luyện đã có hội quân cùng các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam từ ngày 26/7.

Trong 16 vận động viên Việt Nam dự Olympic Paris, Huy Hoàng là một trong những tuyển thủ được tập huấn chuyên môn dài ngày tại Hungary trước khi thi đấu chính thức ở Pháp.

Hằng ngày, Ban huấn luyện luôn theo sát quá trình tập huấn của Huy Hoàng tại Hungary nhằm chuẩn bị cho mục tiêu Olympic. Các thông số chuyên môn trong quá trình tập luyện của vận động viên người Quảng Bình được báo cáo chi tiết, và cơ bản các chỉ số và tâm lý của Huy Hoàng đang thể hiện tốt.

Để giành được tấm huy chương Đồng ở ASIAD 19 và đạt chuẩn dự Olympic Paris 2024, Huy Hoàng đã trải qua quá trình tập luyện, thi đấu rất vất vả, khắc nghiệt. Hy vọng Huy Hoàng phát huy tối đa được năng lực chuyên môn để tạo nên cột mốc mới trên đường đua xanh. Và chắc chắn, không gì tuyệt vời hơn là giành quyền vào chung kết ở 2 nội dung được cho là sở trường.

Cùng với kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, tay vợt Nguyễn Thùy Linh cũng đang rất tự tin bước vào tranh tài tại Thế vận hội lần này.

Điểm chung giữa 2 tuyển thủ này là họ đều đã có kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường khốc liệt nhất thế giới.

Nguyễn Thùy Linh nằm tại bảng K sẽ so tài với Beiwen Zhang (Mỹ, hạng 11 thế giới) và Tiffany Ho (Australia, hạng 82 thế giới). Đây là hai đối thủ mà Thùy Linh từng đánh bại.

Ở lần gặp nhau hồi tháng 10/2023, Nguyễn Thùy Linh từng lội ngược dòng thắng Beiwen Zhang 2-1 đầy kịch tính (17-21, 21-12, 24-22) tại giải quốc tế Phần Lan.

Còn với Tiffany Ho, tháng 3/2024, Nguyễn Thùy Linh từng thắng Tiffany Ho 2-0 (21-10, 21-9) ở vòng 1 đơn nữ giải Tây Ban Nha Masters. Trong lần tái ngộ tại Olympic 2024, Nguyễn Thùy Linh được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Nếu đứng đầu vòng bảng để đi tiếp, thách thức dành cho Nguyễn Thùy Linh có lẽ sẽ tới từ vòng trực tiếp khi cô phải đối đầu tay vợt nhất bảng L, nhiều khả năng là hạt giống số 4 Carolina Marin (Tây Ban Nha, hạng 4 thế giới).

Đây sẽ là thử thách khó khăn đầu tiên mà Nguyễn Thùy Linh cần vượt qua trước khi mong muốn tiến xa hơn. Đặc biệt, Thùy Linh cũng đã từng có chiến thắng trước tay vợt Tây Ban Nha trong lần đối đầu tại Trung Quốc.

Giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi Nguyễn Thùy Linh, tay vợt nữ cầu lông số một Việt Nam sẽ vượt giới hạn của chính mình. Với phong độ thi đấu xuất sắc trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc vào top 20 thế giới, Thùy Linh được kỳ vọng sẽ tiến sâu nhất có thể tại Olympic Paris và thậm chí là hướng đến tấm huy chương danh giá.

Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29/7:

- Môn quyền Anh:

16h00: Hà Thị Linh vs Yang Wenlu (Trung Quốc) - Vòng 1/16 hạng cân 60kg nữ

- Môn Bơi:

16h28: Nguyễn Huy Hoàng - Vòng loại 800m tự do nam (Heat 1)

- Môn Cầu lông:

2h10 ngày 30/7: Nguyễn Thùy Linh vs Tiffany Ho (Australia)