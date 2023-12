Oscar 2024: "The Taste of Things" của Trần Anh Hùng lọt danh sách rút gọn

Cảnh phim trong "The Taste of Things" (The Pot-au-Feu). (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Danh sách rút gọn của giải thưởng Oscar lần 96 năm 2024 vừa được công bố trên trang web chính thức của giải. Đây là danh sách 15 tác phẩm được chọn từ 88 phim (hợp lệ) được 88 quốc gia gửi dự thi năm nay.

Ở hạng mục phim không nói tiếng Anh hay nhất có sự xuất hiện của Pháp với phim “The Taste of Things” (The Pot-au-feu, Trần Anh Hùng).

Đại diện được Việt Nam gửi đi là “Tro tàn rực rỡ” (Glorious Ashes, Bùi Thạc Chuyên) nhưng không lọt danh sách.

Cùng xuất hiện với “The Taste of Things” là một số tựa phim quốc tế nổi bật như “Perfect Days” (Nhật Bản), “The Zone of Interest” (Anh), “The Mother of All Lies” (Morocco), “20 Days in Mariupol” (Ukraine), “The Monk and the Gun” (Bhutan)...

Ngoài hạng mục phim không nói tiếng Anh này, Ban tổ chức giải Oscar năm nay mới công bố danh sách rút gọn phim tài liệu dài, phim tài liệu ngắn, hóa trang, âm thanh, âm nhạc gốc trong phim, phim hoạt hình, phim ngắn, kỹ xảo.

Một số tựa phim đáng chú ý, từng ra rạp Việt như phim tiểu sử "Oppenheimer” (nhạc phim gốc, âm thanh, hóa trang), “Spider-man: Du hành Vũ trụ Nhện” (bài hát gốc, nhạc phim gốc, kỹ xảo), “Vầng trăng máu” (hóa trang, nhạc phim gốc, âm thanh)...

Trong những ngày tiếp theo, các hạng mục quan trọng như phim hay nhất, đạo điễn-diễn viên xuất sắc nhất… sẽ được công bố.

Điện ảnh Việt Nam từng có 2 phim lọt danh sách rút gọn Oscar song không phải do nhà nước gửi đi. Năm 1993 phim “Mùi đu đủ xanh” của Trần Anh Hùng lọt danh sách phim nước ngoài (phim không nói tiếng Anh) hay nhất.

Việt Nam gửi phim nghệ thuật 'Tro tàn rực rỡ' dự thi giải Oscar 2024 Từng được công nhận qua các liên hoan phim nghệ thuật quốc tế tại Nhật Bản và Pháp, năm nay, "Tro tàn rực rỡ" được Bộ Văn hóa chọn để gửi dự vòng sơ khảo theo lời mời của Viện Hàn lâm Mỹ.

Phim được quay tại Việt Nam nhưng có vốn đầu tư và được sản xuất tại Pháp. Đạo diễn đã xin phép để phim được đại diện Việt Nam. "Mùi đu đủ xanh" tiếp tục lọt đề cử chính thức nhưng không thắng giải.

Gần đây nhất đầu năm 2023, “Những đứa trẻ trong sương” của Hà Lệ Diễm lọt danh sách rút gọn hạng mục phim tài liệu dài. Phim do nhà phát hành quốc tế gửi dự thi nhưng đáng tiếc không vào được vòng đề cử chính thức./.