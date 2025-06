Phân công Đại tá Vũ Thành Thức phụ trách Công an thành phố Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định phân công Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phụ trách Công an thành phố cho đến khi có giám đốc mới.

Công an thành phố Cần Thơ đã có văn bản thông báo quyết định của Bộ Công an đến thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường, thị trấn.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Vũ Thành Thức phụ trách Công an thành phố Cần Thơ.

Đại tá Vũ Thành Thức (sinh năm 1968), quê quán huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ từ tháng 7/2020.

Trước đó, ông là Trưởng phòng Biên chế và chỉ tiêu đào tạo thuộc Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).

Người tiền nhiệm của Đại tá Vũ Thành Thức là Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ từ năm 2018, đồng thời là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Cần Thơ từ tháng 10/2023.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ, Ban Giám đốc Công an thành phố hiện có 5 người là Đại tá Vũ Thành Thức và 4 Phó Giám đốc gồm: Đại tá Lê Đức Bảy, Đại tá Trần Hoàng Độ, Trung tá Đinh Tùng An và Đại tá Hà Bảo Huy./.

