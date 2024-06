Pháp: Bảo tàng Picasso mở kho lưu trữ trực tuyến khổng lồ về đại danh họa

Bức chân dung “Femme à la montre” (tạm dịch: Cô gái đeo đồng hồ) do danh họa Pablo Picasso vẽ năm 1932 đã được mua lại với giá 139,3 triệu USD trong một phiên đấu giá do Sotheby’s tổ chức ở New York.