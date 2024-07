Phát hành thông cáo báo chí quốc tế: Chưa bao giờ dễ như bây giờ

Việt Nam News là đối tác độc quyền của Media OutReach Newswire tại Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, với sự xuất hiện của các công ty dịch vụ phát hành thông cáo báo chí quốc tế, việc tiếp cận và tương tác với các phương tiện truyền thông toàn cầu đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với các khách hàng Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với các khách hàng mới làm quen với hình thức quảng bá này, việc lựa chọn công ty dịch vụ nào là một điều không hề dễ dàng.

Công cụ truyền thông hữu hiệu của doanh nghiệp

Thông cáo báo chí là một bản tin chính thức được gửi đến giới truyền thông, thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thông báo về các sự kiện, hoạt động mới, sản phẩm, dịch vụ mới, hoặc các tin tức quan trọng khác.

Đây là một công cụ truyền thông mà nhiều doanh nghiệp sử dụng để quảng bá sản phẩm mới, tăng nhận thức thương hiệu và thu hút khách hàng.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng sử dụng công cụ truyền thông này để thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch của mình, từ đó giúp họ tạo dựng niềm tin với các khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp đang có ý định mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Mặt khác, các doanh nghiệp cũng thường sử dụng dịch vụ phát hành thông cáo báo chí như một giải pháp hữu hiệu để xử lý các khủng hoảng truyền thông. Nó giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp chính thức đến công chúng và kiểm soát thông tin sai lệch.

Ngoài ra, khi thông cáo báo chí của doanh nghiệp được đăng tải trên các trang tin có uy tín sẽ giúp tăng thứ hạng website của các doanh nghiệp này trên các công cụ tìm kiếm. Điều này có thể giúp doanh nghiệp tăng thêm lượng truy cập website và tăng khả năng hiển thị thương hiệu.

Thị trường đang bùng nổ

Tại Việt Nam, thông cáo báo chí từ lâu đã trở thành một trong những công cụ truyền thông không thể thiếu của các công ty, tập đoàn lớn. Nó giúp các doanh nghiệp này kết nối chặt chẽ hơn với các phương tiện truyền thông và các khách hàng, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong mắt các nhà đầu tư.

Trước đây, các công ty, tập đoàn lớn ở Việt Nam như VinGroup, Masan, Vietjet, VP Bank, Vinamilk, FPT… chủ yếu phát hành thông cáo báo chí ở trong nước, một phần do các doanh nghiệp này chủ yếu tập trung vào các khách hàng ở Việt Nam, một phần do chưa có công ty nào ở trong nước làm dịch vụ phát hành báo chí quốc tế.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, nhu cầu phát hành thông cáo báo chí ra nước ngoài của các doanh nghiệp ở Việt Nam đã không ngừng gia tăng do ngày càng có nhiều doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm khách hàng và nhà đầu tư nước ngoài hoặc mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Đáng chú ý, nhu cầu phát hành thông cáo báo chí quốc tế đã tăng trưởng mạnh mẽ sau sự xuất hiện của các công ty chuyên làm dịch vụ phát hành thông cáo báo chí như Media OutReach Newswire hay PR Newswire.

Nên chọn nhà cung cấp dịch vụ nào?

Ngoài chi phí phát hành, khi sử dụng dịch vụ phát hành thông cáo báo chí, bạn cần lựa chọn đơn vị có uy tín và kinh nghiệm để đảm bảo hiệu quả của chiến dịch truyền thông.

Trong số các đơn vị làm dịch vụ phát hành thông cáo báo chí quốc tế ở Việt Nam hiện nay, đáng chú ý có báo Việt Nam News - nhật báo tiếng Anh duy nhất ở Việt Nam hiện nay và là đối tác độc quyền của Media OutReach Newswire tại thị trường Việt Nam.

Đại diện một tập đoàn lớn của Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ phát hành thông cáo báo chí quốc tế của báo Việt Nam News từ năm 2019. Chúng tôi tin tưởng vào Việt Nam News bởi vì, đây là một cơ quan báo chí trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam và là đối tác độc quyền của Media OutReach Newswire.”

Media OutReach Newswire là công ty dịch vụ phát hành thông cáo báo chí toàn cầu duy nhất sở hữu mạng lưới nhà báo và các kênh truyền thông trực tuyến cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hoạt động Media OutReach Newswire bao phủ 26 quốc gia/vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, với cơ sở dữ liệu gồm 200.000 nhà báo và biên tập viên, cung cấp 500 danh mục tin tức, 68.000 đầu báo/kênh truyền thông và 1.500 quan hệ đối tác truyền thông tin tức trực tuyến.

Trong số các đối tác truyền thông trực tuyến của Media OutReach Newswire, đáng chú ý có các trang tin uy tín như Bloomberg, Thomson Reuters, Yahoo! Finance, AFP, AP, AsiaOne, Yahoo!, The Malay Mail, Việt Nam News, Vulcan Post, Sina, Sohu, Tencent, United Daily News, The Financial Times, Markets Insider…

Một số đối tác truyền thông nổi bật của Media OutReach Newswire.

Media OutReach Newswire đang tạo ra cuộc cách mạng trong ngành dịch vụ phát hành thông cáo báo chí khi gửi trực tiếp các thông cáo báo chí của khách hàng đến các nhà báo mục tiêu, và đăng tải các thông cáo báo chí đó trên các trang tin tức trực tuyến.

Hơn thế nữa, Media OutReach Newswire cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả của dịch vụ phát hành thông cáo báo chí.

Vì thế, với tư cách là đối tác độc quyền của Media OutReach Newswire tại thị trường Việt Nam, báo Việt Nam News sẽ mang lại cho khách hàng cơ hội tiếp cận truyền thông khó tìm được ở các đơn vị khác.

Mặt khác, với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam, báo Việt Nam News sẽ đưa ra những tư vấn tốt nhất cho khách hàng. Hơn thế nữa, Việt Nam News còn cung cấp các báo cáo định kỳ cho khách hàng để họ có thể theo dõi hiệu quả của chiến dịch truyền thông và đưa ra những điều chỉnh nếu cần.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ phát hành thông cáo báo chí của báo Việt Nam News, khách hàng còn được hỗ trợ truyền thông trên các ấn phẩm của báo này./.

Thông tin về Báo Việt Nam News Được thành lập vào năm 1991, Việt Nam News là nhật báo tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam do Thông tấn xã Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam News là tờ báo in tiếng Anh duy nhất ở Việt Nam và là một trong ba tờ báo được Chính phủ công nhận là báo đối ngoại quốc gia. Ngoài báo in, Việt Nam News còn có báo điện tử tiếng Anh https://www.vietnamnews.vn, cùng với hai chuyên trang tiếng Anh khác là www.bizhub.vn (chuyên về kinh tế-tài chính-doanh nghiệp) và www.ovietnam.vn (chuyên về văn hóa, du lịch). Trong nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn thế giới, Việt Nam News đã tham gia sáng lập Mạng lưới Tin tức châu Á (ANN), với 22 thành viên là các tờ báo lớn trong khu vực nhằm mục tiêu lan tỏa thông tin ở mỗi quốc gia. Việt Nam News cũng đang hợp tác với Media OutReach Newswire để cung cấp dịch vụ phát hành thông cáo báo chí tới hàng trăm kênh thông tin báo chí quốc tế trên khắp thế giới./.

