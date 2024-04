Phát hiện lô hàng không có hóa đơn vận chuyển qua ga Sóng Thần

Phát hiện các loại hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ vận chuyển qua Ga Sóng Thần. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa tại Ga Sóng Thần, thành phố Dĩ An.

Trong quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra toa tàu mang số hiệu 232367, đang được một đơn vị vận tải bốc dỡ hàng hóa cho khách hàng tại Ga Sóng Thần, thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có 70 mặt hàng các loại có nguồn gốc nước ngoài, trong đó, chủ yếu là những mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nước hoa, đồng hồ, túi xách, mắt kính, quần áo... Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty nhận vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa cũng như không dán tem nhãn phụ theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu. Đáng chú ý, số hàng hóa nêu trên là của một khách hàng gửi từ ga Giáp Bát, thành phố Hà Nội tới ga Sóng Thần.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiến hành xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật./.

