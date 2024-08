Phạt tù các đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Bị cáo Wang LanPei tại phiên tòa ngày 26/8. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 26/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Wang Lanpei (sinh năm 1994, quốc tịch Trung Quốc) 15 tháng tù và bị cáo Lê Văn Long (sinh năm 2000, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại Điều 348, khoản 1, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, cuối tháng 1/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận vụ việc tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, xảy ra tại quận Cầu Giấy do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội chuyển đến.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra kết luận: Long thuê 7 căn hộ tại Hà Nội, sau đó cho người Trung Quốc thuê lại để hưởng chênh lệch 3 triệu đồng/tháng/căn hộ.

Tại thời điểm kiểm tra, 7 căn hộ Long cho thuê lại có 24 người Trung Quốc, trong đó tại căn hộ do Wang LanPei thuê có 9 người ở.

Theo lời khai của Long, cuối tháng 12/2023, bị cáo thuê một căn hộ tại quận Cầu Giấy với giá 28 triệu/tháng. Đến tháng 1/2024, Long cho Wang LanPei thuê lại căn hộ này với giá 31 triệu đồng, hưởng chênh lệch 3 triệu/tháng.

Sau khi cho thuê lại, Long được Wang LanPei cho biết có hai người Trung Quốc là bạn của Wang LanPei không có hộ chiếu, visa đến ở nhờ vài ngày, rồi về Trung Quốc.

Do cả nể và muốn Wang LanPei tiếp tục thuê phòng hoặc giới thiệu khách Trung Quốc nhập cảnh hợp pháp khác đến thuê lại phòng trọ của mình khi sang Việt Nam nên Long đã đồng ý.

Đối với những người Trung Quốc còn lại có mặt tại phòng của mình thuê, Wang LanPei khai không biết họ không có hộ chiếu, visa, nhập cảnh vào Việt Nam như thế nào vì đây là bạn đến uống rượu.

Các đối tượng không có hộ chiếu, visa đều thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và biết Wang LanPei là người thuê căn hộ đang ở.

Khi tiếp xúc, các đối tượng không nói cho ai biết việc họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, họ cũng không hiểu biết gì về Wang LanPei. Lý do các đối tượng đến chỗ Wang LanPei thuê trọ là do được đồng hương rủ đến uống rượu. Và do uống say nên họ ở lại thì bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện...

Liên quan đến vụ án, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người trong tổng số 24 người Trung Quốc (ở tại khu nhà Long cho thuê trọ lại) về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.”

Sau đó, cơ quan chức năng của Việt Nam đã trao trả các đối tượng về Trung Quốc./.

